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Risma Azzah Fatin
Rabu, 5 Agustus 2026 | 01.47 WIB

Ketegangan Amerika Serikat dan Iran Memanas Usai Donald Trump Menuduh Teheran Bersikap Munafik

Donald Trump (Instagram @whitehouse) - Image

Donald Trump (Instagram @whitehouse)

JawaPos.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluhkan apa yang disebutnya sebagai “kemunafikan Teheran yang luar biasa” di tengah upayanya mencari landasan negosiasi yang lebih kuat dengan Iran.

Dilansir dari laman The Guardian pada Selasa (4/8), Pernyataan tersebut muncul setelah Iran membantah klaim Trump mengenai dimulainya kembali pembicaraan damai antara kedua negara. 

Perbedaan pernyataan itu kembali memperlihatkan sulitnya membangun kesepakatan di tengah hubungan yang masih dipenuhi ketegangan.

Trump sebelumnya menyatakan bahwa negosiasi baru dengan Iran akan segera dimulai dan bahkan menyebut kerangka awal kesepakatan telah terbentuk. Namun, Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat.

Teheran menyatakan komunikasi yang dilakukan saat ini hanya berkaitan dengan Oman mengenai jalur pelayaran di Selat Hormuz.

Perbedaan sikap tersebut membuat proses diplomasi kembali menemui jalan buntu. Iran tetap mempertahankan posisinya bahwa Selat Hormuz tidak boleh kembali seperti sebelum konflik tanpa adanya jaminan keamanan.

Di sisi lain, Amerika Serikat terus berupaya membuka jalur pelayaran tersebut demi menjaga stabilitas pasokan energi global.

Tekanan politik juga semakin membebani pemerintahan Trump karena konflik berkepanjangan dinilai berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi dan dinamika politik dalam negeri. 

Sejumlah survei menunjukkan masih banyak warga Amerika Serikat yang menginginkan penyelesaian melalui jalur diplomasi dibandingkan keterlibatan militer yang lebih luas.

Kondisi tersebut membuat pemerintahan Trump menghadapi tantangan besar untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima semua pihak.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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