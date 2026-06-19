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Edi Yulianto
Jumat, 19 Juni 2026 | 15.37 WIB

Alasan Erling Haaland Menggunakan Nama 'Braut' hingga Memicu Getaran Bumi di Norwegia

Selebrasi Erling Haaland saat Norwegia vs Irak. (FIFA) - Image

Selebrasi Erling Haaland saat Norwegia vs Irak. (FIFA)

JawaPos.com - Erling Haaland melakukan debutnya di Piala Dunia melawan Irak awal pekan ini. Para penonton di seluruh dunia pasti memperhatikan bahwa ia memiliki nama belakang kedua di bagian belakang bajunya selama pertandingan.

Pemain berusia 25 tahun ini, yang dianggap sebagai salah satu striker terbaik di dunia sepak bola, hanya menggunakan nama 'Haaland' - nama belakang ayahnya, Alf-Inge - di bagian belakang baju Manchester City.

Namun, di level internasional, ia memilih untuk menggunakan 'Braut-Haaland' di bagian belakang bajunya.

Dengan 'Braut-Haaland' di bagian belakang jerseynya, ia mencetak dua gol di Stadion Boston saat Norwegia meraih kemenangan telak 4-1.

Mengapa Erling Haaland Menambahkan 'Braut' di Belakang Jersey Norwegia

Penjelasan kini muncul mengapa Haaland menambahkan 'Braut' di belakang jersey Norwegia.

Agustus lalu, sang striker menambahkan 'Braut' di belakang jersey Norwegia. Itu adalah nama keluarga ibunya, Gry Marita Braut, yang sesuai dengan nama yang ia gunakan di media sosial.

Menurut Athletic, ini adalah penghormatan kepada nama keluarga kedua orang tuanya, dan mencerminkan kebiasaan Norwegia, di mana lebih umum untuk menggunakan nama ibu dan ayah.

Selama awal karier Haaland di Red Bull Salzburg dan Borussia Dortmund, sang striker disebut dengan nama keluarga ganda. Namun, ia menghilangkan 'Braut' saat bermain untuk klub Jerman tersebut dan tidak menggunakannya lagi di level klub sejak saat itu.

Editor: Edi Yulianto
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