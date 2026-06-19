Alasan Erling Haaland Menggunakan Nama 'Braut' hingga Memicu Getaran Bumi di Norwegia

Selebrasi Erling Haaland saat Norwegia vs Irak. (FIFA)
JawaPos.com - Erling Haaland melakukan debutnya di Piala Dunia melawan Irak awal pekan ini. Para penonton di seluruh dunia pasti memperhatikan bahwa ia memiliki nama belakang kedua di bagian belakang bajunya selama pertandingan.
Pemain berusia 25 tahun ini, yang dianggap sebagai salah satu striker terbaik di dunia sepak bola, hanya menggunakan nama 'Haaland' - nama belakang ayahnya, Alf-Inge - di bagian belakang baju Manchester City.
Namun, di level internasional, ia memilih untuk menggunakan 'Braut-Haaland' di bagian belakang bajunya.
Dengan 'Braut-Haaland' di bagian belakang jerseynya, ia mencetak dua gol di Stadion Boston saat Norwegia meraih kemenangan telak 4-1.
Mengapa Erling Haaland Menambahkan 'Braut' di Belakang Jersey Norwegia
Penjelasan kini muncul mengapa Haaland menambahkan 'Braut' di belakang jersey Norwegia.
Agustus lalu, sang striker menambahkan 'Braut' di belakang jersey Norwegia. Itu adalah nama keluarga ibunya, Gry Marita Braut, yang sesuai dengan nama yang ia gunakan di media sosial.
Baca Juga:Fenomena Unik di Norwegia: Gol Erling Haaland ke Gawang Irak di Piala Dunia 2026 Picu Getaran dari Lompatan Girang Suporter
Menurut Athletic, ini adalah penghormatan kepada nama keluarga kedua orang tuanya, dan mencerminkan kebiasaan Norwegia, di mana lebih umum untuk menggunakan nama ibu dan ayah.
Selama awal karier Haaland di Red Bull Salzburg dan Borussia Dortmund, sang striker disebut dengan nama keluarga ganda. Namun, ia menghilangkan 'Braut' saat bermain untuk klub Jerman tersebut dan tidak menggunakannya lagi di level klub sejak saat itu.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa