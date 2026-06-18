Kisah Erling Haaland Habiskan Rp 2 Miliar untuk Buku Bersejarah, lalu Hadiahkan ke Perpustakaan Kota

JawaPos.com - Nama Erling Haaland kembali menjadi sorotan setelah tampil gemilang bersama Norwegia di Piala Dunia 2026. Namun kali ini perhatian publik tidak hanya tertuju pada aksinya di lapangan, melainkan juga pada langkahnya dalam menjaga warisan sejarah negaranya.

Penyerang andalan Norwegia tersebut diketahui membeli sebuah buku langka dalam sebuah lelang pada Desember tahun lalu. Bersama sang ayah, Alf-Inge Haaland, ia mengeluarkan dana sekitar USD 134.000 atau lebih dari Rp 2 miliar untuk mendapatkan buku bersejarah tersebut.

Yang membuat kisah ini menarik, Haaland tidak membeli buku itu untuk koleksi pribadi. Setelah berhasil mendapatkannya, ia justru menyumbangkannya kepada perpustakaan umum di Bryne, kota tempat dirinya tumbuh dan memulai perjalanan sebagai pesepak bola.

Buku yang dibeli Haaland merupakan edisi tahun 1594 dari karya terkenal "Sagas Para Raja" yang ditulis oleh Snorri Sturluson sekitar tahun 1230.

Karya tersebut berisi catatan sejarah para raja Norwegia, mulai dari kisah-kisah awal yang bercampur legenda hingga masa Abad Pertengahan. Edisi tahun 1594 memiliki nilai historis yang sangat tinggi karena menjadi salah satu cetakan paling awal yang memperkenalkan kisah tersebut kepada masyarakat luas.

Sebelum dicetak, naskah itu hanya tersedia dalam bentuk manuskrip dan tidak mudah diakses publik selama berabad-abad.

Menurut berbagai laporan, hanya ada satu eksemplar edisi tersebut yang masih tersisa hingga saat ini. Fakta itu membuatnya menjadi salah satu buku paling langka dan berharga dalam sejarah Norwegia.

Meski memiliki nilai koleksi yang sangat tinggi, Haaland memilih agar buku tersebut tetap dapat diakses masyarakat.