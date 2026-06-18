Fenomena Unik di Norwegia: Gol Erling Haaland ke Gawang Irak di Piala Dunia 2026 Picu Getaran dari Lompatan Girang Suporter

Erling Haaland merayakan gol saat membawa Norwegia menang 4-1 atas Irak dan terpilih sebagai Player of the Match di Piala Dunia 2026. (FIFA)
JawaPos.com - Norwegia meraih kemenangan atas Irak dalam laga internasional yang berlangsung pada pertengahan pekan ini. Namun, bukan hanya hasil pertandingan yang menjadi sorotan.
Gol-gol yang dicetak Erling Haaland ternyata memunculkan fenomena unik yang bahkan terekam oleh peralatan seismologi di negara tersebut.
Institut Seismologi Norwegia, NORSAR, melaporkan adanya sinyal seismik yang terdeteksi di wilayah Bergen bertepatan dengan momen gol yang dicetak Haaland.
Getaran tersebut bukan berasal dari aktivitas geologi, melainkan dari reaksi ribuan suporter yang merayakan gol secara bersamaan.
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Menurut penjelasan NORSAR, lonjakan sinyal terjadi ketika banyak orang melompat, berteriak, dan bergerak secara serentak saat pertandingan berlangsung.
Meski laga digelar pada malam hari, antusiasme masyarakat Norwegia tetap tinggi untuk menyaksikan tim nasional mereka berlaga.
Fenomena seperti ini sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya baru dalam dunia olahraga. Pada sejumlah pertandingan besar di berbagai negara, aktivitas massa dalam jumlah besar kerap menghasilkan getaran yang cukup kuat untuk direkam oleh alat pemantau seismik yang sensitif.
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Namun, kejadian yang bertepatan dengan gol Haaland kembali menarik perhatian publik karena terjadi dalam konteks pertandingan internasional yang disaksikan secara luas.
Haaland sendiri kembali menunjukkan perannya sebagai pemain kunci bagi Norwegia. Striker yang saat ini menjadi andalan negaranya itu tampil tajam dan mampu memanfaatkan peluang yang didapat untuk membantu tim meraih hasil positif.
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