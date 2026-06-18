Erling Haaland Sebut Lionel Messi Gila usai Hattrick Spektakuler Bersama Timnas Argentina

Erling Haaland puji Lionel Messi yang mencetak hattrick ke gawang Aljazair di Piala Dunia 2026. (ig @erling)
JawaPos.com - Lionel Messi kembali membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Bintang Argentina berusia 38 tahun itu mencuri perhatian setelah mencetak hattrick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair pada laga pembuka Grup J Piala Dunia 2026.
Penampilan luar biasa di piala dunia itu membuat Erling Haaland tak bisa menyembunyikan kekaguman. Striker Norwegia itu bahkan menyebut kapten timnas Argentina Lionel Messi sebagai orang gila setelah melihat aksi sang megabintang.
Menariknya, pujian Erling Haaland datang hanya beberapa jam setelah dia juga tampil gemilang dengan mencetak dua gol saat Norwegia mengalahkan Irak.
Hattrick yang dicetak Messi tak hanya membantu Argentina meraih tiga poin penting, tetapi juga membuatnya menyamai rekor Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia dengan 16 gol. Selain itu, tiga gol tersebut menjadi hattrick pertama Messi sepanjang sejarah penampilannya di ajang Piala Dunia.
Sebelumnya, Kylian Mbappe dan Haaland sama-sama telah mengoleksi dua gol pada hari yang sama. Namun, penampilan Messi membuat keduanya harus rela tersalip dalam daftar pencetak gol sementara.
Melansir The Express, melalui media sosial, Haaland memberikan penghormatan sederhana namun penuh makna. "Messi adalah orang gila," tulis Haaland.
Selebrasi gol pertama Messi diwarnai momen emosional ketika dia tampak menangis. Banyak yang mengira air mata tersebut berkaitan dengan pencapaian besarnya, tetapi Messi menjelaskan bahwa penyebabnya justru berada di luar lapangan.
"Saya menangis setelah gol pertama, ya... tapi itu sama sekali tidak berhubungan dengan sepak bola. Saya melewati beberapa hari yang sulit, tetapi saya berterima kasih kepada seluruh delegasi dan rekan-rekan setim saya karena mereka selalu berada di sisi saya, memberi saya banyak kekuatan," ungkap Messi.
Kapten Argentina itu juga menegaskan bahwa kondisi fisiknya masih sangat baik meski kini telah mendekati usia 39 tahun.
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