Antoine Semenyo Tegaskan Timnas Ghana Makin Percaya Diri Usai Tumbangkan Panama

JawaPos.com - Antoine Semenyo menyebut tim nasional Ghana makin percaya diri setelah meraih kemenangan melawan Panama. Laga yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan di BMO Field, Kamis (18/6).

Timnas Ghana memastikan kemenangannya melalui gol Caleb Yirenkyi pada menit ke-90+5. Gol tersebut membuat lega perasaan Antoine Semenyo dan membuat timnya lebih percaya diri menatap laga selanjutnya.

"Sembilan puluh menit plus lima... Saya bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkan emosi itu. Kami semua sangat lega karena memahami betapa pentingnya pertandingan ini. Juga karena ini memberi kami dorongan untuk lebih percaya diri pada pertandingan berikutnya," kata Antoine Semenyo yang dilansir laman resmi FIFA, Kamis (18/6).

Pemain Manchester City tersebut memberikan pujiannya kepada Panama yang sering mengandalkan permainan fisik. Namun, Semenyo menilai timnas Ghana bisa mengantisipasinya dengan sangat baik.

"Sejujurnya, mereka [Panama] memiliki beberapa pemain yang cukup besar, tetapi kami menyukai kekuatan fisik itu. Itulah yang menjadi kekuatan kami dan saya pikir pertandingan hari ini benar-benar seimbang," jelas Semenyo.

Kemenangan melawan Panama menjadi modal penting untuk laga menghadapi Inggris. Jika berhasil mengalahkan lawan kuat di Grup L tersebut, maka timnas Ghana akan lolos ke babak selanjutnya.

"Ini akan sangat sulit, dan itulah mengapa kami membutuhkan kemenangan ini. Sebab, kemenangan ini memberikan kepercayaan diri untuk bisa membantu kami lolos ke babak selanjutnya," terang Semenyo.

Menjelang melawan Inggris, itu berarti Semenyo akan bertemu rekan setimnya di Manchester City. Meskipun demikian, pemain 26 tahun tersebut menegaskan bahwa dia akan fokus dan tidak ingin bercanda dengan rekan setimnya.