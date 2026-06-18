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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 19 Juni 2026 | 01.27 WIB

Dari Bengkel Kayu di Bechem ke Panggung Piala Dunia, Caleb Yirenkyi Jadi Pahlawan Timnas Ghana

Selebrasi Caleb Yirankyi bersama pemain Ghana. (FIFA) - Image

Selebrasi Caleb Yirankyi bersama pemain Ghana. (FIFA)

JawaPos.com - Timnas Ghana memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan penting setelah menundukkan Panama 1-0 dalam laga Grup L. 

Namun, hasil pertandingan bukan satu-satunya cerita yang mencuri perhatian. Sosok muda bernama Caleb Yirenkyi menjadi pusat sorotan berkat gol dramatisnya di masa tambahan waktu sekaligus kisah mengharukan yang menyertainya.

Bermain di BMO Field, Toronto, Ghana sempat dibuat frustrasi oleh pertahanan disiplin Panama. Sepanjang pertandingan, kedua tim sama-sama berjuang mencari celah, tetapi peluang demi peluang gagal dikonversi menjadi gol.

Saat laga tampak akan berakhir tanpa pemenang, Yirenkyi muncul sebagai penyelamat. Pemain berusia 20 tahun itu mencetak gol pada menit ke-95 untuk memastikan kemenangan Ghana. 

Gol tersebut bukan hanya memberikan tiga poin penting bagi The Black Stars, tetapi juga menorehkan namanya dalam sejarah sepak bola Ghana.

Menariknya, beberapa jam sebelum pertandingan berlangsung, ayah Yirenkyi yang bekerja sebagai tukang kayu di kota Bechem, Ghana, dikabarkan memasang foto putranya di bengkel tempatnya bekerja. 

Tindakan sederhana itu dilakukan sebagai bentuk dukungan dan kebanggaan terhadap sang anak yang tengah menjalani debut di Piala Dunia.

Tak ada yang menyangka bahwa pada hari yang sama, Yirenkyi akan menjadi pahlawan kemenangan negaranya.

Caleb Yirenkyi mendadak jadi pahlawan Ghana di Piala Dunia 2026. (X/@El_Hincha)

Editor: Edi Yulianto
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