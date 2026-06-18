Hasil Piala Dunia 2026: Ghana Menang Dramatis atas Panama

Selebrasi Caleb Yirankyi bersama pemain Ghana. (FIFA)
JawaPos.com - Timnas Ghana menang tipis atas Panama dengan skor 1-0 di laga pertama Grup L Piala Dunia 2026. Laga tersebut berlangsung di Toronto Stadium, Kanada, Kamis (18/6/2026) pagi WIB.
Ghana bisa dikatakan menang dramatis atas Panama. Pasalnya, gol kemenangan tim besutan Carlos Queiroz itu baru tercipta di pengujung laga atau tepatnya menit 90+5 lewat sontekan Caleb Yirenkyi.
Babak Pertama
Panama lebih dulu menebar ancaman saat pertandingan baru berjalan dua menit lewat Cecilio Waterman. Namun, sepakannya itu masih bisa digagalkan oleh pertahanan Ghana.
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Los Canaleros -julukan Timnas Panama- kembali dapat kesempatan tiga menit kemudian. Kali ini giliran gelandang Panama, Cesar Blackman yang melepaskan tembakan kaki kanan, tapi bisa dicegah pemain Ghana.
Pertandingan kemudian berjalan cukup alot meski intensitas kedua tim tinggi. Situasi ini terjadi hingga laga berjalan setengah jam.
Peluang berbahaya baru muncul lagi di menit ke-36 lewat bek sayap Panama, Jiovany Ramos. Tapi ancaman Ramos lewat tembakan first time dari dalam kotak penaltinya masih gagal. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum.
Babak Kedua
Di babak kedua, situasi pertandingan tidak banyak berubah. Ghana dan Panama kerap jual beli serangan, namun tidak ada yang membuahkan gol. Segala upaya yang mereka lakukan masih berujung buntu.
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