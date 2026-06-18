Pelatih Ghana Carlos Queiroz Masuk Rekor Dunia, Lima Kali Pimpin Tim di Piala Dunia

Carlos Queiroz jadi pelatih baru Timnas Ghana. (@GhanaBlackstars/X)
JawaPos.com - Carlos Queiroz kembali menorehkan catatan penting dalam sejarah sepak bola dunia. Pelatih asal Portugal tersebut resmi masuk ke dalam daftar eksklusif pelatih kepala yang pernah memimpin tim nasional pada setidaknya lima edisi Piala Dunia.
Pencapaian itu dipastikan setelah Queiroz membawa Ghana tampil di Piala Dunia 2026. Kehadirannya di turnamen terbesar sepak bola dunia tahun depan akan menjadi penampilan kelimanya sebagai pelatih kepala di ajang tersebut.
Sebelumnya, Queiroz sudah lebih dulu merasakan atmosfer Piala Dunia bersama Portugal pada edisi 2010. Setelah itu, ia memimpin Iran dalam tiga edisi beruntun, yakni 2014, 2018, dan 2022.
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Kini, bersama Ghana, ia kembali mendapatkan kesempatan untuk tampil di panggung tertinggi sepak bola internasional.
Catatan tersebut membuat Queiroz sejajar dengan pelatih legendaris Bora Milutinović. Pelatih asal Serbia itu lebih dulu mencatat lima penampilan Piala Dunia bersama lima negara berbeda, yaitu Meksiko pada 1986, Kosta Rika pada 1990, Amerika Serikat pada 1994, Nigeria pada 1998, dan China pada 2002.
Sementara itu, rekor terbanyak masih dipegang oleh Carlos Alberto Parreira. Pelatih asal Brasil tersebut tercatat enam kali memimpin tim di Piala Dunia bersama Kuwait, Uni Emirat Arab, Brasil, Arab Saudi, dan Afrika Selatan.
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Meski belum menyamai rekor Parreira, perjalanan Queiroz tetap layak mendapat perhatian. Dalam karier kepelatihannya, pria berusia 73 tahun itu dikenal sebagai sosok yang kerap dipercaya membangun tim nasional dari berbagai benua.
Ia pernah menangani negara-negara dengan karakter sepak bola yang berbeda, mulai dari Eropa, Asia, hingga Afrika.
Kemampuan beradaptasi menjadi salah satu kekuatan utama Queiroz. Ia tidak hanya berhasil membawa tim-tim yang ditanganinya lolos ke putaran final Piala Dunia, tetapi juga mampu menciptakan identitas permainan yang kompetitif saat menghadapi lawan-lawan kuat.
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