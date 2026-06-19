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Antara
Jumat, 19 Juni 2026 | 13.39 WIB

Momen Republik Ceko dan Afrika Selatan Harus Puas Bermain Imbang 1-1

Kapten Timnas Republik Ceko Ladislav Krejci. (Instagram/@ceskarepre) - Image

Kapten Timnas Republik Ceko Ladislav Krejci. (Instagram/@ceskarepre)

JawaPos.com - Timnas Republik Ceko harus puas berbagi poin dengan Afrika Selatan setelah bermain imbang 1-1 dalam laga kedua Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Kamis (19/6).

Ceko sebenarnya sempat berada di atas angin setelah unggul cepat melalui gol Michal Sadilek. Namun, kemenangan yang sudah di depan mata sirna setelah Teboho Mokoena mencetak gol penyeimbang melalui eksekusi penalti.

Hasil imbang ini membuat persaingan di Grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga klasemen sementara dengan peluang lolos yang akan ditentukan pada laga terakhir grup.

Ceko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Baru enam menit laga berjalan, Michal Sadilek berhasil memecah kebuntuan setelah menerima umpan terobosan di dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan keras dengan kaki kiri yang tak mampu dihentikan Ronwen Williams.

Afrika Selatan mencoba merespons. Peluang berbahaya hadir pada menit ke-14 ketika Oswin Appollis melepaskan tendangan voli yang sempat mengenai pemain bertahan Ceko dan hampir mengecoh Matej Kovar. Meski demikian, skor 1-0 untuk keunggulan Ceko bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, kedua tim terus saling menekan. Ceko sempat mendapatkan peluang melalui sepakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-47, tetapi Williams masih mampu melakukan penyelamatan dan mengamankan gawangnya.

Afrika Selatan akhirnya mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-83 setelah tendangan Thapelo Maseko mengenai tangan pemain Ceko di dalam kotak penalti.

Teboho Mokoena yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna melalui sepakan keras ke sisi kanan gawang.

Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pada laga terakhir Grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan.

Editor: Edi Yulianto
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