Prediksi Susunan Pemain Timnas Republik Ceko vs Afrika Selatan: Ladislav Krejci  Sudah Kantongi Kelemahan Tim Lawan

JawaPos.com - Ladislav Krejci sudah mengantongi kelemahan Afrika Selatan saat menghadapi tim nasional Republik Ceko. Laga Grup A tersebut dimainkan di Mercedes-Benz Stadium, Kamis(18/6) pukul 23.00 WIB.

Kapten timnas Republik Ceko tersebut mengetahui kelemahan dan kekuatan Afrika Selatan dari video pertandingan. Mereka juga langsung menyadari apa yang perlu ditingkatkan di laga nanti.

"Mengenai pertandingan, kami semua menyadari lawan seperti apa yang akan kami hadapi dan kami telah mempersiapkannya sepanjang minggu ini. Melalui video dan di lapangan," kata Ladislav Krejci yang dikutip dari laman resmi FACR, Kamis (18/6).

"Ini tidak akan mudah, tetapi kami tahu kekuatan dan kelemahan mereka. Pada saat yang sama, kami menyadari apa yang perlu kami tingkatkan dalam permainan kami sendiri dibandingkan dengan pertandingan pertama melawan Korea," lanjut bek 27 tahun tersebut.

Bermain lebih percaya diri perlu diterapkan timnas Republik Ceko saat melawan Afrika Selatan. Krejci juga ingin para pemain penyerang bermain lebih berbahaya saat berada di kotak penalti.

"Kunci keberhasilan dalam pertandingan ini adalah penampilan kami yang lebih percaya diri dan menempatkan pemain-pemain ofensif penting kami di posisi-posisi berbahaya. Kami perlu menempatkan tidak hanya Patrik Schick di posisi-posisi menguntungkan tersebut, tetapi juga semua pemain lainnya," ujar Krejci.

Bek Wolves tersebut tidak merasa tertekan dengan keharusan timnas Republik Ceko meraih tiga poin. Krejci hanya menekankan bahwa melawan Afrika Selatan merupakan laga yang sangat penting.

"Ini soal perspektif. Kami menyadari situasinya, serta pentingnya pertandingan ini. Tapi saya rasa kami tidak terpojok. Saya tidak melihatnya seperti itu. Tapi kami akan melakukan yang terbaik untuk mengelola pertandingan ini. Kami tahu betapa pentingnya pertandingan ini untuk perkembangan lebih lanjut di grup dan di turnamen," pungkas Krejci.

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