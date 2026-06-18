Prediksi Ceko vs Afrika Selatan: Kesempatan Terakhir Menjaga Mimpi di Piala Dunia 2026

Skuad Timnas Republik Ceko akan berlaga di Piala Dunia 2026. (Dok. IG/ ceskarepre)
JawaPos.com - Pertandingan antara Ceko dan Afrika Selatan pada matchday kedua Grup A Piala Dunia 2026 dipastikan menjadi salah satu laga yang penuh tekanan. Kedua tim akan saling berhadapan di Atlanta Stadium pada Kamis, 18 Juni 2026, dengan satu target yang sama, yaitu meraih kemenangan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur.
Baik Ceko maupun Afrika Selatan datang ke pertandingan ini dengan modal yang kurang ideal. Pada laga pembuka grup, Ceko harus mengakui keunggulan Korea Selatan dengan skor 1-2.
Sementara itu, Afrika Selatan gagal meraih poin setelah kalah 0-2 dari Meksiko.Hasil tersebut membuat kedua tim berada dalam posisi sulit. Kekalahan kedua secara beruntun berpotensi membuat peluang mereka melaju ke babak berikutnya semakin tipis. Karena itu, pertandingan ini diprediksi berlangsung dengan intensitas tinggi sejak menit pertama.
Meski kalah pada laga perdana, performa Ceko sebenarnya cukup menjanjikan. Tim asal Eropa tersebut mampu memberikan perlawanan sengit kepada Korea Selatan dan sempat menguasai jalannya pertandingan dalam beberapa periode.
Mereka juga menunjukkan organisasi permainan yang rapi serta mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya.
Di lini depan, Ceko masih akan mengandalkan ketajaman Patrik Schick sebagai ujung tombak. Penyerang berpengalaman itu diharapkan mampu menjadi pembeda dalam situasi-situasi penting. Dukungan dari Pavel Sulc dan Adam Hlozek juga menjadi senjata yang dapat merepotkan pertahanan lawan.
Selain itu, kehadiran Tomas Soucek di lini tengah menjadi faktor penting bagi keseimbangan permainan Ceko. Kapten tim tersebut dikenal memiliki kemampuan bertahan dan menyerang yang sama baiknya. Pengalamannya di level internasional juga sangat dibutuhkan dalam laga penuh tekanan seperti ini.
Di sisi lain, Afrika Selatan menghadapi tantangan yang lebih berat. Selain harus bangkit dari kekalahan atas Meksiko, mereka juga kehilangan beberapa pemain penting akibat hukuman kartu.
Absennya Sphephelo Sithole dan Themba Zwane membuat pelatih Hugo Broos harus memutar otak untuk mencari komposisi terbaik.
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