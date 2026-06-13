FIFA Jelaskan Kursi Kosong di Laga Korea Selatan vs Ceko, Salahkan Penonton yang Berdiri di Lorong Stadion

JawaPos.com - Pemandangan sejumlah kursi kosong saat pertandingan Piala Dunia 2026 antara Korea Selatan dan Republik Ceko di Stadion Guadalajara sempat memicu tanda tanya. Namun, FIFA buru-buru memberikan klarifikasi dan menyebut fenomena tersebut bukan disebabkan minimnya jumlah penonton.
Badan sepak bola dunia itu menjelaskan bahwa banyak suporter yang memilih menyaksikan pertandingan dari lorong-lorong stadion ketimbang duduk di kursi yang telah ditentukan.
Pada laga yang berlangsung Kamis malam itu, beberapa bagian Stadion Guadalajara yang berkapasitas 45.664 penonton memang terlihat tidak terisi penuh.
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Sejumlah kursi kosong tampak mencolok di bagian tengah tribun, sementara beberapa titik lain di stadion juga menunjukkan pemandangan serupa.
Meski demikian, jumlah penonton resmi yang diumumkan mencapai 44.985 orang, termasuk Presiden FIFA Gianni Infantino yang hadir langsung di stadion.
“Angka kehadiran resmi mencerminkan jumlah tiket yang dipindai dan penonton yang berada di dalam area stadion, bukan penilaian visual terhadap okupansi tempat duduk pada saat tertentu selama pertandingan,” kata FIFA.
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Melansir TSN, FIFA juga menegaskan bahwa seluruh data yang dipublikasikan telah melalui proses verifikasi.
“Harap dicatat bahwa, selama pertandingan tadi malam di Guadalajara, beberapa penggemar yang memiliki tiket terlihat berdiri di lorong-lorong daripada tetap berada di tempat duduk yang telah ditentukan sepanjang pertandingan,” kata badan pengatur sepak bola dunia.
Memang, sepanjang pertandingan berlangsung, banyak suporter terlihat berkumpul di area lorong maupun di sekitar kios makanan dan minuman, sehingga menciptakan kesan bahwa masih banyak kursi yang kosong.
Fenomena serupa juga terlihat di Toronto saat Kanada memainkan laga Piala Dunia pertama mereka di kandang sendiri.
Meski stadion nyaris penuh, beberapa kursi kosong masih terlihat, terutama di area dekat lapangan pada tribun bawah serta di sudut tribun tambahan di bagian atas.
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