Statistik Fantastis Lionel Scaloni di Argentina: Juara Dunia, Juara Amerika hingga Pecahkan Rekor Tak Terkalahkan!

JawaPos.com - Ketika Lionel Scaloni ditunjuk sebagai pelatih Timnas Argentina pada 2018, tidak banyak yang menjadikannya sebagai sosok favorit untuk membawa perubahan besar.

Pengalamannya sebagai pelatih kepala masih minim, sementara Argentina saat itu sedang berada dalam masa transisi setelah gagal memenuhi ekspektasi di berbagai turnamen besar.

Namun delapan tahun berselang, keraguan tersebut telah berubah menjadi pujian. Scaloni berhasil membangun salah satu periode paling sukses dalam sejarah modern sepak bola Argentina.

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Hingga saat ini, pelatih berusia 48 tahun tersebut telah mendampingi Albiceleste dalam 97 pertandingan. Dari jumlah itu, Argentina mencatat 70 kemenangan, 18 hasil imbang, dan hanya sembilan kekalahan. Tim asuhannya juga tampil produktif dengan mencetak 201 gol serta hanya kebobolan 49 kali.

Statistik tersebut menunjukkan konsistensi yang jarang dimiliki tim nasional di level tertinggi. Persentase kemenangan Argentina bersama Scaloni bahkan mencapai 78 persen, sebuah angka yang menggambarkan betapa dominannya mereka dalam beberapa tahun terakhir.

Meski demikian, pencapaian Scaloni tidak hanya diukur melalui angka. Kesuksesan terbesar tentu datang saat ia membawa Argentina menjadi juara dunia. Gelar tersebut mengakhiri penantian panjang publik sepak bola Argentina yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade.

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Setelah sukses di panggung dunia, Argentina tetap mampu mempertahankan level permainan mereka. Dua gelar Copa América secara beruntun berhasil diamankan, sekaligus mempertegas posisi Albiceleste sebagai salah satu tim terkuat di dunia saat ini.

Mereka juga sukses memenangkan laga juara antarbenua yang mempertemukan kampiun Amerika Selatan dan Eropa.