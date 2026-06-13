Jika Juara Piala Dunia 2026, Lionel Scaloni Cetak Rekor yang Belum Pernah Terjadi dalam Sejarah

Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni. (Istimewa)
JawaPos.com - Timnas Argentina kembali menjadi salah satu kandidat terkuat untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Selain membawa ambisi mempertahankan gelar, La Albiceleste juga berpeluang mengantarkan pelatih Lionel Scaloni mencatatkan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola internasional.
Sejak mengambil alih kursi kepelatihan timnas Argentina pada 2018, Lionel Scaloni berhasil mengubah tim yang sempat diragukan menjadi salah satu kekuatan paling dominan di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, dia sukses mempersembahkan empat gelar bergengsi salah satunya piala dunia.
Perjalanan keberhasilan Lionel Scaloni itu dimulai saat timnas Argentina menjuarai Copa America 2021 setelah mengalahkan Brasil di partai final. Gelar tersebut menjadi trofi besar pertama Argentina sejak 1993 sekaligus mengakhiri penantian panjang Lionel Messi bersama tim nasional.
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Kesuksesan berlanjut pada 2022 ketika Argentina menjuarai Finalissima dengan mengalahkan Italia. Beberapa bulan setelahnya, Scaloni membawa negaranya meraih gelar Piala Dunia 2022 di Qatar melalui final dramatis melawan Prancis.
Dominasi Argentina tidak berhenti di sana. Pada Copa America 2024, mereka kembali tampil konsisten dan berhasil mempertahankan gelar juara, mempertegas status sebagai tim terbaik di kawasan Amerika Selatan.
Kini, Piala Dunia 2026 menjadi target berikutnya. Jika Argentina mampu mempertahankan trofi yang diraih empat tahun lalu, Scaloni akan mencatat sejarah sebagai pelatih pertama yang memenangkan lima turnamen besar internasional secara beruntun.
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Meski demikian, jalan menuju gelar tidak akan mudah. Persaingan di Piala Dunia 2026 diprediksi lebih ketat dibanding edisi sebelumnya. Sejumlah negara seperti Prancis, Spanyol, Inggris, Brasil, hingga Portugal datang dengan skuad yang lebih matang dan kualitas pemain yang merata di setiap lini.
Argentina sendiri masih memiliki fondasi kuat. Kombinasi pemain senior berpengalaman dengan generasi muda yang terus berkembang membuat tim ini tetap kompetitif.
Selain itu, stabilitas yang terjaga di bawah kepemimpinan Scaloni menjadi salah satu keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara peserta.
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