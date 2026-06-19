Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni Kagum dengan Deretan Rekor Messi: Saya Kehabisan Kata-Kata

JawaPos.com - Pelatih Argentina Lionel Scaloni tak bisa menyembunyikan kekaguman terhadap Messi. Bahkan, pria yang membawa La Albiceleste menjuarai Piala Dunia 2022 itu mengaku sudah kehabisan kata-kata untuk menggambarkan kehebatan Messi.
"Saya kehabisan kata-kata untuk menggambarkan Leo. Apa yang bisa saya katakan? Dia luar biasa," ujar Scaloni dilansir dari ESPN.
Malam itu menjadi momen bersejarah lainnya dalam karir Messi. Tiga gol yang dicetaknya membuat dia menyamai rekor Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan koleksi 16 gol. Tak hanya itu, Messi juga mencatatkan rekor sebagai pemain pertama yang tampil dalam enam edisi Piala Dunia berbeda.
Bagi Scaloni, apa yang dilakukan pemain andalannya tersebut bukanlah sesuatu yang mengejutkan. "Ini bukan soal membayangkan apakah dia bisa memulai seperti ini. Dia sudah melakukan ini selama 20 tahun," kata Scaloni.
"Orang-orang yang menonton sepak bola ingin melihatnya, bukan hanya orang Argentina. Di luar hasil pertandingan, kita harus menikmati penampilannya. Apa yang dia sampaikan kepada dunia sungguh luar biasa," ungkap dia.
Messi membuka keunggulan Argentina melalui tendangan kaki kiri dari luar kotak penalti di babak pertama. Dia kemudian menambah dua gol lagi setelah jeda sebelum ditarik keluar pada menit ke-80.
Saat meninggalkan lapangan Stadion Kansas City, Messi mendapatkan standing ovation dari para suporter yang hadir. Namun bagi Scaloni dan para pemain Argentina, pertunjukan seperti itu sudah menjadi bagian dari keseharian mereka.
"Sulit untuk dijelaskan, tetapi kami tidak terkejut dengan apa yang dia lakukan karena kami melihatnya setiap hari. Selama Leo mau, dia akan menjadi yang terbaik; dia telah melakukannya di setiap pertandingan selama 20 tahun," ujar Scaloni dalam konferensi pers pasca pertandingan.
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