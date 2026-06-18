Momen Haru Zinadine Zidane Temui Anaknya Luca Zidane di Ruang Ganti Setelah Kekalahan Aljazair dari Argentina

Kiper Aljazair Luca Zidane. (instagram @luca)
JawaPos.com - Kekalahan Aljazair dari Argentina dengan skor 0-3 menyisakan momen emosional di luar lapangan.
Setelah peluit panjang dibunyikan, legenda sepak bola Prancis, Zinedine Zidane terlihat menuju ruang ganti untuk menemui putranya, Luca Zidane, yang tampak sangat terpukul usai pertandingan.
Luca yang dipercaya mengawal gawang Aljazair harus menghadapi malam yang sulit. Ia kebobolan tiga gol dari kapten Argentina, Lionel Messi, yang tampil tajam sepanjang pertandingan dan menjadi pembeda bagi timnya.
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Kekalahan tersebut membuat suasana ruang ganti Aljazair dipenuhi rasa kecewa. Sebagai penjaga gawang, Luca tentu menjadi salah satu pemain yang merasakan tekanan paling besar setelah timnya gagal membendung serangan Argentina.
Di tengah situasi tersebut, kehadiran Zidane menjadi perhatian. Mantan pelatih Real Madrid itu datang langsung untuk memberikan dukungan moral kepada sang putra. Meski dikenal sebagai sosok yang tenang, Zidane memahami betul bagaimana beratnya menerima kekalahan di panggung sepak bola internasional.
Zidane tidak hanya menemui Luca. Ia juga menyempatkan diri berbincang dengan beberapa anggota delegasi dan staf Aljazair. Tujuannya sederhana, yakni membantu membangkitkan kembali semangat tim setelah hasil yang mengecewakan tersebut.
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Dukungan dari sosok berpengalaman seperti Zidane dinilai penting bagi para pemain muda Aljazair. Mantan kapten tim nasional Prancis itu pernah mengalami berbagai momen sulit sepanjang kariernya, baik sebagai pemain maupun pelatih.
Pengalaman tersebut membuatnya memahami bahwa kekalahan adalah bagian dari perjalanan sebuah tim.
Sementara itu, kemenangan atas Aljazair semakin mempertegas kualitas Argentina yang kembali menunjukkan performa solid. Messi menjadi bintang utama lewat tiga gol yang dicetaknya ke gawang Luca Zidane.
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