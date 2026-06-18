Video Zinedine Zidane Menonton Gawang Putranya Dibobol Messi Jadi Viral

Zinedine Zidane. (Instagram @zidane)
JawaPos.com - Momen langka terjadi pada laga pembuka Grup J Piala Dunia 2026. Legenda sepak bola Prancis Zinedine Zidane, menyaksikan langsung putranya, Luca Zidane, harus memungut bola dari gawangnya sebanyak tiga kali akibat aksi luar biasa Lionel Messi.
Melansir Give Me Sport, video reaksi Zidane di tribun pun langsung menjadi viral. Mantan pelatih Real Madrid itu terlihat tenang, tetapi jelas tidak terlalu menikmati malam yang sulit bagi putranya saat Aljazair takluk 0-3 dari juara bertahan Argentina.
Meski lahir di Prancis dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di Spanyol, Luca Zidane memenuhi syarat untuk memperkuat Aljazair. Kiper berusia 28 tahun yang saat ini bermain untuk Granada itu resmi berganti kewarganegaraan menjelang Piala Dunia 2026.
Pada laga pertamanya di turnamen tersebut, Luca langsung menghadapi tantangan berat melawan Argentina yang dipimpin Lionel Messi. Bintang Inter Miami itu tampil luar biasa dengan mencetak hattrick dan membawa La Albiceleste meraih kemenangan meyakinkan 3-0.
Penampilan Luca di bawah mistar gawang tidak berjalan sesuai harapan. Dia hanya mencatat tiga penyelamatan sepanjang pertandingan dan kebobolan tiga gol dari Messi.
Ketika Argentina unggul 2-0 dengan sekitar 15 menit waktu tersisa, kamera televisi menyorot Zinedine Zidane yang duduk di tribun.
Legenda Real Madrid tersebut tampak serius dan sempat berjabat tangan dengan ayahnya sebelum kembali duduk. Ekspresinya yang datar dan tanpa banyak reaksi langsung menjadi bahan perbincangan di media sosial.
Penampilan sang kiper juga memicu berbagai komentar dari para penggemar sepak bola. Sebagian menilai Luca tampil di bawah standar pada pertandingan tersebut.
Ada yang mempertanyakan kualitasnya sebagai penjaga gawang utama Aljazair. Sementara yang lain menilai statusnya sebagai putra Zinedine Zidane turut menjadi alasan namanya mendapat sorotan lebih besar.
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