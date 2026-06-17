Profil Luca Zidane: Kiper Aljazair yang Tiga Kali Dibobol Lionel Messi saat dari Timnas Argentina

JawaPos.com - Nama Luca Zidane cukup mencuri perhatian dalam pertandingan Aljazair kontra timnas Argentina di laga pertama Grup J Piala Dunia 2026. Sebab, dia merupakan putra dari legenda hidup Timnas Prancis, Zinedine Zidane.

Luca Zidane menandai debut di Piala Dunia bersama Aljazair. Tapi sayang, debut kiper berusia 28 tahun itu tidak berjalan mulus. Putra dari Zinedine Zidane itu harus memungut bola tiga kali dari gawangnya saat berjumpa timnas Argentina.

Aljazair menelan kekalahan telak 0-3 dari timnas Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas City, Amerika Serikat, Rabu (17/6) pagi WIB. Gawang Luca Zidane dibobol tiga kali oleh Lionel Messi (17’, 60’, 76’).

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Perhatian dalam laga tersebut tentu tertuju pada Lionel Messi. Pasalnya, dia menjadi pemain pertama yang mencetak hattrick di Piala Dunia 2026 sekaligus menjadi pemimpin daftar top skor dengan koleksi tiga gol.

Namun begitu, sosok Luca Zidane juga menyita perhatian. Putra dari legenda hidup Timnas Prancis itu melakoni debutnya di pentas Piala Dunia.

Siapa Luca Zidane? Luca Zidane adalah anak kedua dari empat bersaudara putra Zinedine Zidane. Dia memilih untuk berkarir sebagai seorang kiper, beda dari ketiga saudaranya yang mengikuti jalur sang ayah sebagai pemain outfield.

Enzo Zidane, 31, kakak tertua, saat ini sudah pensiun setelah terakhir kali tampil untuk Fuenlabrada, klub kasta ketiga Spanyol. Selama karirnya, dia berposisi sebagai gelandang serang seperti sang ayah.

Sementara itu, Theo Zidane, 24, anak ketiga Zidane, bermain sebagai gelandang. Saat ini, dia merumput bersama Cordoba, klub kasta kedua Spanyol. Lalu yang paling muda adalah Elyaz Zidane, 20, yang berposisi sebagai bek tengah bersama Betis Deportivo di kasta ketiga Spanyol.