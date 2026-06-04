Catat 6 Penyelamatan, Luca Zidane Jadi Kunci Kemenangan Aljazair atas Belanda Jelang Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Kiper Timnas Aljazair, Luca Zidane, menjadi salah satu sorotan dalam laga uji coba internasional melawan Belanda.

Putra legenda sepak bola Prancis Zinedine Zidane itu tampil impresif dan membantu Aljazair meraih kemenangan tipis 1-0 atas salah satu kekuatan besar Eropa tersebut.

Dalam pertandingan yang berlangsung ketat, Luca Zidane menunjukkan kualitasnya sebagai penjaga gawang utama Aljazair.

Kiper berusia 28 tahun itu tercatat melakukan enam penyelamatan penting yang menjaga gawang timnya tetap aman sepanjang laga.

Penampilan solid Luca menjadi faktor penting di balik kemenangan Aljazair. Belanda beberapa kali menciptakan peluang berbahaya, namun seluruh upaya mereka berhasil digagalkan oleh refleks dan ketenangan sang penjaga gawang.

Luca Zidane saat melakukan penyelamatan gemilang bersama Timnas Aljazair saat menghadapi Belanda di laga persahabatan. (istimewa)

Yang menarik, Luca Zidane tampil dalam kondisi belum sepenuhnya pulih. Ia terlihat mengenakan topeng pelindung khusus setelah mengalami benturan keras pada bagian rahang ketika membela klubnya, Granada, beberapa waktu lalu.

Meski harus bermain dengan pelindung wajah, performanya sama sekali tidak menurun. Luca tetap tampil percaya diri saat mengawal area pertahanan Aljazair dan mampu menjaga fokus selama 90 menit pertandingan.