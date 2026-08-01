Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Minggu, 2 Agustus 2026 | 05.35 WIB

Alasan Jude Bellingham Hadir Saksikan Birmingham City Kontra Barcelona di Pertandingan Pramusim 2026/27

Jude Bellingham (Instagram @judebellingham) - Image

Jude Bellingham (Instagram @judebellingham)

JawaPos.com – Jude Bellingham menarik perhatian publik setelah menghadiri pertandingan persahabatan antara Birmingham City dan Barcelona saat menikmati masa liburan usai Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (1/8), Kehadiran gelandang tim nasional Inggris tersebut memunculkan berbagai spekulasi di kalangan penggemar. Namun, alasan kunjungannya berkaitan erat dengan klub yang menjadi awal karier profesionalnya.

Birmingham City merupakan klub yang mengantarkan Bellingham menembus tim utama pada musim 2019-2020. Selama musim tersebut, ia mencatatkan 44 penampilan, mencetak empat gol, serta menyumbangkan dua assist.

Penampilan Bellingham yang impresif membuat Birmingham City memensiunkan nomor punggung 22 sebagai bentuk penghormatan atas kontribusinya.

Klub menyatakan bahwa nomor punggung 22 telah menjadi simbol perjalanan Bellingham sejak menembus tim utama pada usia 16 tahun.

Keputusan memensiunkan nomor tersebut juga diharapkan menjadi inspirasi bagi para pemain muda yang meniti karier di akademi Birmingham City. Hubungan emosional itu menjadi alasan utama Bellingham kembali menyaksikan langsung pertandingan mantan klubnya.

Transfer Bellingham ke Borussia Dortmund dilaporkan mencapai EUR 30,15 juta atau sekitar Rp570 miliar, sekaligus setara sekitar EUR 35 juta atau sekitar Rp570 miliar.

Nilai transfer tersebut memberikan dampak finansial yang besar bagi Birmingham City di tengah kondisi ekonomi klub saat itu. Ikatan sejarah dan kontribusi tersebut membuat Bellingham tetap menjaga kedekatan dengan Birmingham City meski kini berkarier di level tertinggi sepak bola Eropa.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Isu Kepindahan Jude Bellingham dari Real Madrid Menguat Usai Sang Ayah Beri Tanggapan - Image
Sepak Bola Dunia

Isu Kepindahan Jude Bellingham dari Real Madrid Menguat Usai Sang Ayah Beri Tanggapan

Jumat, 31 Juli 2026 | 15.42 WIB

Terungkap, Jude Bellingham Sempat Sindir Wasit Usai Inggris Tersingkir dari Argentina - Image
Sepak Bola Dunia

Terungkap, Jude Bellingham Sempat Sindir Wasit Usai Inggris Tersingkir dari Argentina

Minggu, 26 Juli 2026 | 21.58 WIB

Jude Bellingham Torehkan Rekor Langka yang Belum Disamai Pemain Inggris dalam 4 Dekade - Image
Sepak Bola Dunia

Jude Bellingham Torehkan Rekor Langka yang Belum Disamai Pemain Inggris dalam 4 Dekade

Rabu, 22 Juli 2026 | 22.05 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal - Image
1

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

4

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

5

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom

10

10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore