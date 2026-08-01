Alasan Jude Bellingham Hadir Saksikan Birmingham City Kontra Barcelona di Pertandingan Pramusim 2026/27

JawaPos.com – Jude Bellingham menarik perhatian publik setelah menghadiri pertandingan persahabatan antara Birmingham City dan Barcelona saat menikmati masa liburan usai Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (1/8), Kehadiran gelandang tim nasional Inggris tersebut memunculkan berbagai spekulasi di kalangan penggemar. Namun, alasan kunjungannya berkaitan erat dengan klub yang menjadi awal karier profesionalnya.

Birmingham City merupakan klub yang mengantarkan Bellingham menembus tim utama pada musim 2019-2020. Selama musim tersebut, ia mencatatkan 44 penampilan, mencetak empat gol, serta menyumbangkan dua assist.

Penampilan Bellingham yang impresif membuat Birmingham City memensiunkan nomor punggung 22 sebagai bentuk penghormatan atas kontribusinya.

Klub menyatakan bahwa nomor punggung 22 telah menjadi simbol perjalanan Bellingham sejak menembus tim utama pada usia 16 tahun.

Keputusan memensiunkan nomor tersebut juga diharapkan menjadi inspirasi bagi para pemain muda yang meniti karier di akademi Birmingham City. Hubungan emosional itu menjadi alasan utama Bellingham kembali menyaksikan langsung pertandingan mantan klubnya.

Transfer Bellingham ke Borussia Dortmund dilaporkan mencapai EUR 30,15 juta atau sekitar Rp570 miliar, sekaligus setara sekitar EUR 35 juta atau sekitar Rp570 miliar.