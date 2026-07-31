Isu Kepindahan Jude Bellingham dari Real Madrid Menguat Usai Sang Ayah Beri Tanggapan

Jude Bellingham (Instagram @judebellingham)
JawaPos.com – Rumor mengenai kemungkinan kepergian Jude Bellingham dari Real Madrid kembali mencuat pada bursa transfer musim panas.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (30/7), Terdapat laporan dari Jurnalis asal Spanyol Pepe Álvarez melaporkan bahwa ayah sekaligus agen Bellingham, Mark Bellingham, sempat bertemu dengan jajaran direksi Real Madrid untuk membahas masa depan putranya.
Namun, pihak klub dikabarkan langsung menegaskan bahwa gelandang asal Inggris tersebut tidak masuk dalam daftar pemain yang akan dijual.
Laporan tersebut menyebutkan pertemuan itu dipicu oleh dugaan perbedaan pandangan antara kubu Bellingham dan jajaran olahraga Real Madrid.
Meski demikian, manajemen klub tetap menganggap pemain berusia 23 tahun itu sebagai salah satu pilar utama proyek jangka panjang. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Real Madrid tidak berniat melepas salah satu aset terbaiknya.
Posisi Bellingham juga disebut semakin kuat setelah kedatangan Jose Mourinho sebagai pelatih baru Real Madrid.
Pelatih asal Portugal itu dikabarkan menilai Bellingham sebagai gelandang komplet yang mampu memberikan kontribusi besar dalam bertahan maupun menyerang. Penampilan impresifnya di Piala Dunia FIFA 2026 turut mempertegas statusnya sebagai salah satu pemain kunci Los Blancos.
Di sisi lain, sejumlah klub Liga Inggris seperti Manchester City, Liverpool, dan Chelsea terus dikaitkan dengan Bellingham. Meski begitu, belum ada laporan mengenai negosiasi resmi antara klub-klub tersebut dengan Real Madrid.
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