Prediksi Skor Meksiko vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Duel Tim Unggulan Rawan Berakhir Imbang!

JawaPos.com — Timnas Meksiko akan menghadapi Timnas Korea Selatan pada laga kedua Grup A Piala Dunia 2026 di Estadio Guadalajara, Jumat (19/6/2026) pukul 08.00 WIB.

Pertandingan ini berpotensi menentukan tim pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar setelah kedua tim sama-sama meraih kemenangan pada laga pembuka.

Meksiko datang dengan modal kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan, sementara Korea Selatan sukses menundukkan Ceko dengan skor 2-1.

Tambahan tiga poin pada laga ini hampir pasti mengunci posisi minimal runner-up grup dan membuka jalan menuju fase gugur lebih cepat.

Siapa Lebih Diunggulkan dalam Duel Meksiko vs Korea Selatan? Meksiko memiliki keuntungan besar karena tampil di hadapan publik sendiri. Dukungan suporter di Estadio Guadalajara diperkirakan menjadi faktor penting bagi skuad asuhan Javier Aguirre untuk mempertahankan tren positif mereka.

Meski menang meyakinkan atas Afrika Selatan, performa El Tri sebenarnya belum sepenuhnya meyakinkan.

Dua gol mereka lahir saat lawan bermain dengan sembilan orang, sehingga kualitas permainan Meksiko masih menyisakan tanda tanya saat menghadapi lawan yang lebih kuat.

Di sisi lain, Korea Selatan menunjukkan karakter yang impresif saat mengalahkan Ceko. Sempat tertinggal lebih dahulu, pasukan Hong Myung-bo mampu bangkit dan membalikkan keadaan menjadi kemenangan 2-1.

Kehadiran pemain-pemain yang berkarier di kompetisi elite Eropa membuat Korea Selatan memiliki kepercayaan diri tinggi.