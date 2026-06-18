Prediksi Skor Meksiko vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Duel Tim Unggulan Rawan Berakhir Imbang!

Pemain Timnas Korea Selatan Son Heung-min berduel dengan pemain Meksiko dalam laga internasional. Kedua tim berebut tiket lebih cepat ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. (KFA)
JawaPos.com — Timnas Meksiko akan menghadapi Timnas Korea Selatan pada laga kedua Grup A Piala Dunia 2026 di Estadio Guadalajara, Jumat (19/6/2026) pukul 08.00 WIB.
Pertandingan ini berpotensi menentukan tim pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar setelah kedua tim sama-sama meraih kemenangan pada laga pembuka.
Meksiko datang dengan modal kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan, sementara Korea Selatan sukses menundukkan Ceko dengan skor 2-1.
Tambahan tiga poin pada laga ini hampir pasti mengunci posisi minimal runner-up grup dan membuka jalan menuju fase gugur lebih cepat.
Baca Juga:Prediksi Skor Swiss vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Jadi Penentu Kalahkan The Dragons
Meksiko memiliki keuntungan besar karena tampil di hadapan publik sendiri. Dukungan suporter di Estadio Guadalajara diperkirakan menjadi faktor penting bagi skuad asuhan Javier Aguirre untuk mempertahankan tren positif mereka.
Meski menang meyakinkan atas Afrika Selatan, performa El Tri sebenarnya belum sepenuhnya meyakinkan.
Dua gol mereka lahir saat lawan bermain dengan sembilan orang, sehingga kualitas permainan Meksiko masih menyisakan tanda tanya saat menghadapi lawan yang lebih kuat.
Di sisi lain, Korea Selatan menunjukkan karakter yang impresif saat mengalahkan Ceko. Sempat tertinggal lebih dahulu, pasukan Hong Myung-bo mampu bangkit dan membalikkan keadaan menjadi kemenangan 2-1.
Kehadiran pemain-pemain yang berkarier di kompetisi elite Eropa membuat Korea Selatan memiliki kepercayaan diri tinggi.
Nama-nama seperti Son Heung-min, Lee Kang-in, hingga Hwang In-beom menjadi motor permainan yang dapat mengancam pertahanan Meksiko sepanjang laga.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan