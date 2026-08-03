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Senin, 3 Agustus 2026 | 17.07 WIB

Cole Palmer Ngaku Tertidur saat Nonton Timnas Inggris di Piala Dunia 2026

Cole Palmer mengaku tertidur saat menonton laga timnas Inggris melawan Meksiko di Piala Dunia 2026 setelah tidak masuk skuad Thomas Tuchel. (Instagram @colepalmer10)

JawaPos.com – Gelandang serang Chelsea, Cole Palmer, termasuk dalam deretan nama yang secara mengejutkan tidak dibawa pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel ke Piala Dunia 2026.

Entah karena memendam kekecewaan, Palmer mengaku tidak menonton semua pertandingan The Three Lions, julukan timnas Inggris, selama Piala Dunia yang berlangsung pada 12 Juni hingga 20 Juli lalu.

Bahkan, saat Inggris melakoni laga babak 16 besar dan menang 3-2 atas tuan rumah Meksiko di Estadio Azteca, Mexico City, pada 6 Juli, Palmer justru tertidur saat turun minum.

"Saya menonton dari awal, tetapi kemudian saya tertidur saat jeda," ujar pemain berusia 24 tahun itu kepada Reuters.

"Saya sedang berada di luar negeri dan zona waktunya agak kacau. Agak sulit kalau harus menontonnya," imbuh pemilik 14 caps dan dua gol bersama timnas Inggris tersebut. 

 
 

Editor: Hendra
Sumber: Jawa Pos Koran
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