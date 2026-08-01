6 Pemain Argentina Berpotensi Dilarang Main di Piala Dunia 2030

Timnas Argentina rayakan kemenangan semifinal di Piala Dunia FIFA 2026 yang berkaitan dengan sengketa kedaulatan (Bein Sports)
JawaPos.com - Sebanyak enam pemain Argentina berpotensi dilarang bermain di Piala Dunia 2030. Potensi itu terungkap menyusul pernyataan yang dikeluarkan FIFA.
Para pemain Argentina menimbulkan kontroversi dengan perilaku mereka di lapangan selama turnamen musim panas ini. Setelah kemenangan mereka atas Inggris di semifinal, para pemain Argentina mengangkat spanduk politik bertuliskan 'Las Malvinas son Argentinas', yang berarti 'Kepulauan Falkland adalah Argentina'.
Di final, beberapa pemain Argentina benar-benar kehilangan kendali setelah kekalahan mereka di babak perpanjangan waktu melawan Spanyol. Bek sayap Nahuel Molina memukul Rodri saat ia berlari melewatinya selama perayaan, sementara Leandro Paredes mencekik bek Spanyol Eric Garcia dan kemudian menjatuhkan Gavi ke tanah.
FIFA kini telah membuka proses disiplin terhadap Asosiasi Sepak Bola Argentina. Pernyataan mereka berbunyi: “Komite Disiplin FIFA telah membuka proses terhadap Asosiasi Sepak Bola Argentina atas potensi pelanggaran pasal 13 ayat 2 c) (Menggunakan acara olahraga untuk demonstrasi yang bukan bersifat olahraga), pasal 14 ayat 5 (Perilaku buruk tim), pasal 15 (Diskriminasi dan pelecehan rasis) dan pasal 17 (Ketertiban dan keamanan di pertandingan) dari Kode Disiplin FIFA sehubungan dengan nyanyian dan gestur diskriminatif, keterlambatan kick-off, kegagalan untuk mematuhi protokol pertandingan dan keamanan, tampilan pesan yang tidak pantas oleh tim dan penonton dan pelemparan benda oleh penonton terkait dengan beberapa pertandingan tim perwakilan Argentina di Piala Dunia 2026."
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Mereka juga telah membuka proses disipliner terhadap tiga pemain Argentina: Molina, Paredes, dan Thiago Almada.
Pernyataan tersebut melanjutkan: “Komite Disiplin FIFA telah menerima laporan dari Jaksa Disiplin dan Etika yang ditunjuk mengenai insiden yang terjadi selama final Piala Dunia 2026 (Spanyol vs Argentina), dan mengikuti rekomendasi yang terkandung di dalamnya telah membuka proses disiplin – untuk potensi pelanggaran pasal 14 ayat 1 i) Kode Disiplin FIFA (penyerangan) – terhadap pemain Argentina Nahuel Molina (dua dakwaan, satu selesai dan satu percobaan) dan Leandro Paredes (tiga dakwaan) dan wasit Argentina Roberto Ayala (satu dakwaan).
“Proses disiplin juga telah dibuka – untuk potensi pelanggaran pasal 14 ayat 1 b) Kode Disiplin FIFA (perilaku tidak sportif) – terhadap pemain Argentina Nahuel Molina (satu dakwaan) dan Thiago Almada (satu dakwaan) dan pemain Spanyol Pablo Martín Paez Gavira (satu dakwaan).”
The Sun kini melaporkan bahwa enam pemain Argentina bisa dilarang bermain di Piala Dunia 2030.
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Mereka menulis bahwa FIFA memiliki wewenang untuk mengeluarkan larangan kepada para pemain Argentina yang terlibat dalam spanduk Falklands dan kekerasan setelah final.
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