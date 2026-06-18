Prediksi Skor Swiss vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Jadi Penentu Kalahkan The Dragons

JawaPos.com — Timnas Swiss memburu kemenangan pertama saat menghadapi Timnas Bosnia dan Herzegovina pada laga kedua Grup B Piala Dunia 2026 di Los Angeles Stadium, Jumat (19/6/2026) pukul 05.00 WIB.

Setelah sama-sama meraih hasil imbang pada laga pembuka, duel ini berpotensi menjadi penentu peta persaingan menuju babak 32 besar.

Grup B menjadi salah satu grup paling ketat di Piala Dunia 2026.

Dua pertandingan pada matchday pertama sama-sama berakhir dengan skor 1-1 sehingga seluruh tim masih memiliki peluang yang sama untuk melangkah ke fase gugur.

Timnas Swiss sebenarnya tampil cukup meyakinkan saat menghadapi Qatar. Anak asuh Murat Yakin mampu menguasai jalannya pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya.

Namun dominasi tersebut gagal dikonversi menjadi kemenangan. Swiss harus puas berbagi angka setelah laga berakhir imbang 1-1.

Murat Yakin secara terbuka menyoroti penyelesaian akhir timnya yang kurang maksimal. Faktor itu diperkirakan menjadi fokus utama pembenahan jelang laga melawan Bosnia dan Herzegovina.

Di kubu lawan, Bosnia dan Herzegovina juga datang dengan rasa kecewa. Mereka sempat unggul lebih dulu saat menghadapi Kanada melalui gol Jovo Lukic.