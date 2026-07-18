Jadi Supersub Swiss di Piala Dunia 2026, Johan Manzambi Resmi Gabung Aston Villa

Aston Villa rekrut Johan Manzambi dari Freiburg. (Instagram/@astonvilla)
JawaPos.com - Johan Manzambi resmi bergabung dengan Aston Villa pada Sabtu (18/7) setelah tampil gemilang bersama Swiss di Piala Dunia 2026. Gelandang berusia 20 tahun itu didatangkan dari SC Freiburg setelah tampil impresif sepanjang musim. Meski pihak klub tidak mengungkap nilai transfer maupun durasi kontrak, ESPN melaporkan biaya transfernya diduga melampaui GBP 50 juta (sekitar Rp 1,2 triliun).
Nilai itu memecahkan rekor transfer tertinggi dalam sejarah Aston Villa. Transfer Manzambi juga memecahkan rekor sebagai pemain Swiss termahal sepanjang sejarah, melampaui kapten Timnas Swiss Granit Xhaka yang sebelumnya pindah ke Arsenal dari Borussia Monchengladbach pada 2016 dengan nilai transfer sekitar EUR 45 juta (sekitar Rp 923 miliar).
Nama Manzambi sendiri melejit setelah tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Manzambi mencetak tiga gol dan dua asis hanya dalam empat pertandingan sebelum mengalami cedera lutut saat latihan jelang babak 16 besar melawan Kolombia.
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Manzambi yang semula hanya menjadi pemain pengganti, berhasil merebut tempat utama setelah mencetak dua gol sebagai supersub dalam kemenangan 4-1 atas Bosnia dan Herzegovina. Pelatih Timnas Swiss Murat Yakin kemudian memainkan Manzambi dengan peran lebih menyerang, tidak lagi fokus sebagai gelandang bertahan seperti saat bermain di Freiburg.
Manzambi memulai kariernya di klub kota kelahirannya, Servette FC, sebelum hijrah ke Freiburg pada usia 17 tahun tanpa sempat bermain di liga domestik Swiss. Di kompetisi Eropa, Manzambi dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Liga Europa musim 2025/2026 meski timnya kalah 3-0 dari Aston Villa.
Selanjutnya, Manzambi akan mengenakan nomor punggung 44 di Aston Villa. Nomor punggung itu sama saat ia menghadapi Villa di final Liga Europa bersama Freiburg. Nomor tersebut sebelumnya dipakai oleh Boubacar Kamara yang saat ini beralih ke nomor 8 untuk musim 2026/2027.
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Kedatangan Manzambi menjadi langkah awal Aston Villa dalam bursa transfer musim panas. Sebelumnya, gelandang Youri Tielemans telah hengkang ke Manchester United pada 14 Juli. Selain itu, bek asal Prancis Lucas Digne juga dikabarkan segera merapat ke Paris Saint-Germain.
Manzambi pun berharap dapat mempertahankan performa terbaiknya seperti saat di Piala Dunia dan bersama Freiburg. “Saya sangat senang dan bersemangat bermain untuk klub ini. Ini klub besar di Inggris dan bermain di Liga Champions. Saya sudah pernah menghadapi Aston Villa dan bagi saya ini adalah langkah yang tepat. Saya berharap bisa bermain seperti di Piala Dunia dan bersama Freiburg,” ujar Manzambi dikutip dari situs resmi klub.
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