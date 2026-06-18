Kapten Kolombia yang Inspiratif! James Rodriguez Ternyata Diidolakan Erling Haaland dan Lamine Yamal

James Rodriguez bersama Timnas Kolombia. (Instagram/@jamesrodriguez10)
JawaPos.com - Kapten Kolombia James Rodriguez bukan hanya menginspirasi para pesepak bola di negaranya. James ternyata juga jadi sumber inspirasi Erling Haaland dan Lamine Yamal, dua pesepak bola sensasional di Piala Dunia kali ini. Haaland, misalnya, telah menciptakan gol debut Piala Dunia untuk Norwegia kemarin (17/6).
’’Aku masih ingat saat (Piala Dunia) 2014, penampilan James sangat hebat. Aku pun mengidolakannya,” ucap Haaland seperti dilansir dari ESPN. Yamal pun setali tiga uang. Wide attacker Spanyol itu juga mengingat gol indah James di Piala Dunia 2014.
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’’Golnya ke gawang Uruguay sangat sensasional,’’ kenang Yamal yang main sebagai pengganti saat Spanyol ditahan seri 0-0 oleh Tanjung Verde (15/6) lantaran belum pulih dari cedera.
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