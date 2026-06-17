Alasan Erling Haaland Pakai Nameset Braut Haaland di Timnas Norwegia

Erling Haaland. (Istimewa)
JawaPos.com - Nama Erling Haaland sudah sangat identik dengan sepak bola modern. Ketajamannya di depan gawang membuat penyerang timnas Norwegia itu menjadi salah satu pemain paling dikenal di dunia.
Namun, ada satu hal yang kerap membuat sebagian penggemar penasaran saat menyaksikannya membela negaranya.
Jika di level klub publik lebih sering melihat nama "Haaland" di punggung jersey, situasinya sedikit berbeda ketika ia bermain untuk timnas Norwegia. Dalam beberapa kesempatan, nama yang terpampang adalah "Braut Haaland".
Bagi sebagian penonton, terutama yang baru mengikuti perjalanan sang striker, nameset tersebut mungkin terlihat tidak biasa.
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Namun sebenarnya penggunaan nama "Braut Haaland" bukanlah hal baru bagi pemain berusia 25 tahun itu.
Setidaknya sejak musim panas tahun lalu, Haaland sudah beberapa kali menggunakan nama tersebut saat tampil bersama Norwegia. Keputusan itu ternyata memiliki makna yang sangat personal dan berkaitan erat dengan keluarganya.
Nama "Braut" berasal dari sang ibu, Gry Marita Braut. Sebelum dikenal sebagai ibu dari salah satu striker terbaik dunia, Gry merupakan atlet berprestasi di Norwegia.
Ia pernah meraih gelar juara dalam cabang olahraga heptatlon, sebuah nomor atletik yang menggabungkan tujuh disiplin berbeda.
Sementara itu, nama "Haaland" berasal dari ayahnya, Alf-Inge Haaland. Penggemar sepak bola era akhir 1990-an hingga awal 2000-an tentu tidak asing dengan sosok tersebut. Alf-Inge pernah berkarier di Liga Inggris dan memperkuat sejumlah klub, termasuk Leeds United dan Manchester City.
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