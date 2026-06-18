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Kamis, 18 Juni 2026 | 18.35 WIB

Cetak Brace di Debut Piala Dunia 2026, Erling Haaland Puji Lionel Messi Lewat Snapchat

Erling Haaland merayakan gol saat membawa Norwegia menang 4-1 atas Irak dan terpilih sebagai Player of the Match di Piala Dunia 2026. (FIFA) - Image

Erling Haaland merayakan gol saat membawa Norwegia menang 4-1 atas Irak dan terpilih sebagai Player of the Match di Piala Dunia 2026. (FIFA)

JawaPos.com - Sehari sebelum menjalani debut Piala Dunia kemarin (17/6), Erling Haaland sempat disebut sebagai striker terbaik di dunia oleh pelatihnya di timnas, Stale Solbakken. Benar saja, penyerang 25 tahun itu langsung mencetak brace dan membantu Norwegia menang 4-1 atas Iraq pada laga pembuka Grup I di Gillette Stadium, Foxborough, AS.

Namun, Haaland memilih merendah saat dimintai tanggapan atas pujian Solbakken tersebut.

“Soal saya striker terbaik, saya rasa saya ada di level itu. Tapi saya tidak mencetak gol terbanyak musim ini,” kata Haaland dikutip dari The Athletic seusai laga kemarin. “Saya rasa Harry Kane dan (Kylian) Mbappe mencetak lebih banyak gol daripada saya, dan itulah kenyataannya," lanjut striker Manchester City tersebut.

Meski begitu, untuk sementara Haaland berada sejajar dengan Mbappe dalam persaingan perebutan Golden Boot. Keduanya sama-sama mengoleksi dua gol dan terpaut satu gol dari penyerang Argentina Lionel Messi yang memborong hat-trick ke gawang Aljazair.

Haaland pun memberikan pujian kepada Messi. Lewat akun Snapchat pribadinya, dia mengunggah foto close-up sambil tersenyum dengan pesan singkat: “Messi is a madman (Messi itu gila),” tulis Haaland disertai emoji mahkota.

Editor: Hendra
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