Cetak Brace di Debut Piala Dunia 2026, Erling Haaland Puji Lionel Messi Lewat Snapchat

Erling Haaland merayakan gol saat membawa Norwegia menang 4-1 atas Irak dan terpilih sebagai Player of the Match di Piala Dunia 2026. (FIFA)
JawaPos.com - Sehari sebelum menjalani debut Piala Dunia kemarin (17/6), Erling Haaland sempat disebut sebagai striker terbaik di dunia oleh pelatihnya di timnas, Stale Solbakken. Benar saja, penyerang 25 tahun itu langsung mencetak brace dan membantu Norwegia menang 4-1 atas Iraq pada laga pembuka Grup I di Gillette Stadium, Foxborough, AS.
Namun, Haaland memilih merendah saat dimintai tanggapan atas pujian Solbakken tersebut.
“Soal saya striker terbaik, saya rasa saya ada di level itu. Tapi saya tidak mencetak gol terbanyak musim ini,” kata Haaland dikutip dari The Athletic seusai laga kemarin. “Saya rasa Harry Kane dan (Kylian) Mbappe mencetak lebih banyak gol daripada saya, dan itulah kenyataannya," lanjut striker Manchester City tersebut.
Meski begitu, untuk sementara Haaland berada sejajar dengan Mbappe dalam persaingan perebutan Golden Boot. Keduanya sama-sama mengoleksi dua gol dan terpaut satu gol dari penyerang Argentina Lionel Messi yang memborong hat-trick ke gawang Aljazair.
Haaland pun memberikan pujian kepada Messi. Lewat akun Snapchat pribadinya, dia mengunggah foto close-up sambil tersenyum dengan pesan singkat: “Messi is a madman (Messi itu gila),” tulis Haaland disertai emoji mahkota.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan