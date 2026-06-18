Prediksi Susunan Pemain Timnas Swiss vs Bosnia dan Herzegovina: Murat Yakin dan Sergej Barbarez Incar Kemenangan

Pelatih timnas Swiss Murat Yakin. (Dok. IG/@swissnatimen)
JawaPos.com - Murat Yakin dan Sergej Barbarez mengincar kemenangan di laga tim nasional Swiss melawan Bosnia dan Herzegovina. Laga Grup B tersebut akan dimainkan di SoFi Stadium, Jumat (19/6) pukul 02.00 WIB.
Setelah laga imbang melawan Qatar, Murah Yakin tidak melihat hal tersebut sebagai masalah bagi timnas Swiss. Untuk laga besok, dia ingin tim asuhannya fokus sejak awal pertandingan.
"Tentu saja, kami mengharapkan awal yang berbeda. Kami harus tetap fokus, tetapi cara kami bermain jelas positif. Kita belum bisa mendapatkan apa pun dengan melakukan ini. Perhitungan akhir akan terjadi di saat-saat terakhir," kata Murat Yakin saat jumpa pers yang dikutip dari laman Sport, Kamis (18/6).
Pelatih 51 tahun tersebut juga menuntut para pemainnya bermain cerdas. Tidak hanya itu, Yakin ingin timnas Swiss lebih gigih saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
"Kami memainkan gaya sepak bola dominan yang membutuhkan banyak lari. Jika Anda tidak mencetak beberapa gol, maka Anda harus cerdas. Gol-gol yang kami kebobolan selalu mengikuti pola yang sama. Kami perlu bermain lebih cerdas, dan mungkin juga bermain dengan sedikit lebih gigih," ujar Murat Yakin.
Sementara itu, Sergej Barbarez merasa lega telah menyelesaikan laga perdana melawan tim tuan rumah Kanada. Dan melawan Swiss, dia menargetkan timnya bisa meraih kemenangan.
"Jika kita melihat semua hal yang telah kita alami baru-baru ini dan bagaimana bagi 24 pemain ini adalah debut kita di kompetisi besar, bukanlah hal yang biasa untuk memainkan pertandingan pembuka melawan tuan rumah," ucap Sergej Barbarez.
"Ada sedikit rasa gugup bercampur senang karena mereka ada di sana, pertandingan itu sesuai dengan julukannya dan kami memperingatkan di awal bahwa mereka adalah tim yang bagus dan kami mampu mengatasinya dan pada akhirnya yang terpenting adalah kami pantas mendapatkan satu poin. Apa yang akan terjadi besok juga bergantung pada lawan, bukan hanya pada kami. Kami ingin bermain bagus dan menang," jelas pelatih 54 tahun itu.
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