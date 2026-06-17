Bayangan Pesawat Melintas di Levi's Stadium Saat Qatar vs Swiss, Penonton Sempat Terpana

JawaPos.com - Momen unik terjadi dalam pertandingan Piala Dunia 2026 antara timnas Qatar dan Swiss di Levi's Stadium, Amerika Serikat.

Saat pertandingan berlangsung, jutaan penonton yang menyaksikan dari stadion maupun layar televisi dibuat penasaran oleh kemunculan sebuah bayangan besar yang bergerak melintasi lapangan.

Peristiwa tersebut terjadi hanya dalam hitungan detik, namun cukup menarik perhatian karena muncul secara tiba-tiba di tengah jalannya pertandingan.

Bayangan berukuran besar itu terlihat menyapu sebagian area lapangan dan sempat menjadi bahan pembicaraan para penonton di media sosial.

Beberapa penggemar bahkan berspekulasi mengenai asal-usul bayangan tersebut. Ada yang mengira berasal dari efek pencahayaan stadion, sementara lainnya menduga ada objek besar yang melintas di atas arena pertandingan.

Tak lama kemudian, penjelasan mengenai fenomena tersebut mulai beredar. Bayangan yang terlihat di lapangan ternyata berasal dari sebuah pesawat Boeing 737 milik maskapai Southwest Airlines yang baru saja lepas landas dari Bandara Internasional San José menuju San Diego.

Pesawat tersebut diketahui melintasi jalur udara yang berada tepat di atas kawasan Levi's Stadium. Posisi penerbangan yang bertepatan dengan berlangsungnya pertandingan membuat bayangan pesawat tampak jelas di permukaan lapangan yang diterangi sinar matahari.

Fenomena seperti ini sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya langka. Stadion Levi's Stadium berada tidak terlalu jauh dari Bandara Internasional San José, sehingga lalu lintas udara di kawasan tersebut cukup padat. Namun, waktu kemunculan bayangan yang terjadi tepat saat pertandingan Piala Dunia berlangsung menjadikannya momen yang istimewa.