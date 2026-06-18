Prediksi Skor Swiss vs Bosnia: Laga Penentuan yang Bisa Mengubah Peta Persaingan Grup B

Pemain Timnas Swiss merayakan gol dalam laga internasional. Nati diunggulkan mengalahkan Qatar pada pertandingan pembuka Grup B Piala Dunia 2026. (FIFA)
JawaPos.com - Timnas Swiss akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga kedua Grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Los Angeles Stadium, Jumat (19/6/2026) dini hari WIB.
Pertandingan ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menentukan di grup karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang melaju ke fase gugur.
Situasi di Grup B masih terbuka lebar setelah seluruh tim gagal meraih kemenangan pada pertandingan pertama.
Swiss dan Qatar bermain imbang 1-1, sementara Bosnia dan Herzegovina juga harus puas berbagi angka dengan Kanada melalui skor yang sama. Hasil tersebut membuat keempat kontestan mengoleksi satu poin dan belum ada tim yang mampu mengambil keuntungan signifikan dalam persaingan.
Swiss datang ke pertandingan ini dengan status unggulan. Tim asuhan Murat Yakin sebenarnya menunjukkan performa menjanjikan saat menghadapi Qatar.
Mereka mampu menguasai jalannya pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat dominasi tersebut tidak berbuah kemenangan.
Masalah efektivitas menjadi pekerjaan rumah utama bagi Swiss menjelang laga kedua. Kehadiran sejumlah pemain berpengalaman seperti Granit Xhaka, Manuel Akanji, dan Breel Embolo masih menjadi modal besar bagi tim berjuluk Nati tersebut.
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Dengan kualitas yang dimiliki, Swiss diyakini mampu tampil lebih tajam jika mampu memperbaiki koordinasi serangan di area pertahanan lawan.
Di sisi lain, Bosnia dan Herzegovina menunjukkan karakter yang cukup solid pada laga pembuka. Menghadapi Kanada, mereka sempat unggul terlebih dahulu dan tampil disiplin dalam bertahan.
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