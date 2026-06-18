Tak Bisa Berbuat Banyak Saat Portugal Ditahan Imbang RD Kongo 1-1, Ronaldo: Ini Masih Jauh dari Selesai!

JawaPos.com - Kapten timnas Portugal Cristiano Ronaldo mengakui bahwa hasil imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo dalam laga Grup K Piala Dunia 2026 bukan awal yang mereka inginkan, dikutip dari ANTARA.

Di laga yang digelar di Stadion Houston, Kamis, Portugal yang digadang-gadang sebagai calon kuat juara tak mampu meraih kemenangan setelah gol Joao Neves pada menit keenam disamakan oleh Yoane Wissa pada menit ke-45+5.

"Bukan awal yang kami inginkan, tetapi ini masih jauh dari selesai," kata Ronaldo, dikutip dari Instagram resminya, Kamis.

Ronaldo bermain penuh pada laga ini, yang menandai penampilannya di Piala Dunia untuk enam edisi sejak debutnya di Jerman pada 2006.

Penampilannya ini membuatnya yang kini berusia 41 tahun, mencatatkan penampilan ke-229 untuk Portugal sejak penampilan pertamanya untuk Os Navegadores (Sang Navigator) pada Agustus 2003.

Hasil imbang ini membuat Portugal harus meraih kemenangan pada laga keduanya saat melawan wakil Asia yang sekaligus tim debutan, Uzbekistan. Laga ini dimainkan di Stadion Houston pada Rabu (24/6) pekan depan pukul 00.00 WIB.

"Kepala ke atas dan fokus pada pertandingan berikutnya," kata Ronaldo.

Sementara itu, dikutip dari laman resmi FIFA, Kamis, pelatih Portugal Roberto Martinez menyayangkan momentum yang hilang setelah gol cepat yang didapatkan timnya.