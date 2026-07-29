Cristiano Ronaldo Terjun ke Dunia Akting, Jadi Produser dan Bintangi Serial Drama Sepak Bola Inggris

Cristiano Ronaldo pernah mencetak hattrick saat Portugal bermain imbang 3-3 melawan Spanyol pada Piala Dunia 2018. Kini, kedua tim kembali bertemu di babak 16 besar Piala Dunia 2026. (Instagram/@cristiano)
JawaPos.com - Cristiano Ronaldo kembali membuat gebrakan di luar lapangan hijau. Kali ini, megabintang asal Portugal tersebut dikabarkan akan menjajal dunia akting dengan membintangi sekaligus menjadi produser eksekutif serial drama bertema sepak bola Inggris berjudul Day 1s.
Nama Cristiano Ronaldo selama ini identik dengan deretan trofi, rekor gol, dan karier gemilang di dunia sepak bola.
Namun, di usianya yang telah menginjak 41 tahun, kapten Timnas Portugal itu mulai melebarkan sayap ke industri hiburan melalui proyek serial televisi.
Ronaldo dipastikan menjadi salah satu produser eksekutif serial Day 1s, sebuah drama yang mengangkat kisah fiktif tentang kehidupan agen sepak bola profesional. Tak hanya berada di balik layar, mantan penyerang Manchester United itu juga akan tampil sebagai pemeran dalam serial tersebut.
Baca Juga:7 Pemain Manchester United yang Perlu Pembuktian di Pramusim Demi Masuk Skuad Utama Michael Carrick
Proses produksi bahkan sudah dimulai. Sejumlah adegan diketahui telah menjalani pengambilan gambar di Stadion Barnet FC, London Utara.
Aktor Inggris Damian Lewis, yang dikenal lewat serial Homeland dan Billions, dipercaya memerankan karakter utama bernama Stanley Dalton, seorang agen sepak bola elite yang menjadi pusat cerita.
Tak hanya Damian Lewis dan Ronaldo, serial ini juga menghadirkan nama besar lainnya. Legenda Arsenal, Thierry Henry, dikabarkan ikut ambil bagian dalam proyek tersebut. Kehadiran dua ikon sepak bola dunia diyakini menjadi daya tarik utama bagi para pecinta olahraga maupun penonton serial televisi.
Menurut sumber dari industri hiburan, Day 1s diprediksi bakal menarik perhatian berbagai platform streaming karena menggabungkan nama-nama besar dari dunia sepak bola dan perfilman.
Konsep cerita serial ini berasal dari agen pemain Darren Dein yang juga bertindak sebagai produser eksekutif. Darren dikenal luas sebagai agen yang telah lama bekerja sama dengan Thierry Henry.
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya