Cristiano Ronaldo Terjun ke Dunia Akting, Jadi Produser dan Bintangi Serial Drama Sepak Bola Inggris

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo kembali membuat gebrakan di luar lapangan hijau. Kali ini, megabintang asal Portugal tersebut dikabarkan akan menjajal dunia akting dengan membintangi sekaligus menjadi produser eksekutif serial drama bertema sepak bola Inggris berjudul Day 1s.

Nama Cristiano Ronaldo selama ini identik dengan deretan trofi, rekor gol, dan karier gemilang di dunia sepak bola.

Namun, di usianya yang telah menginjak 41 tahun, kapten Timnas Portugal itu mulai melebarkan sayap ke industri hiburan melalui proyek serial televisi.

Ronaldo dipastikan menjadi salah satu produser eksekutif serial Day 1s, sebuah drama yang mengangkat kisah fiktif tentang kehidupan agen sepak bola profesional. Tak hanya berada di balik layar, mantan penyerang Manchester United itu juga akan tampil sebagai pemeran dalam serial tersebut.

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Proses produksi bahkan sudah dimulai. Sejumlah adegan diketahui telah menjalani pengambilan gambar di Stadion Barnet FC, London Utara.

Aktor Inggris Damian Lewis, yang dikenal lewat serial Homeland dan Billions, dipercaya memerankan karakter utama bernama Stanley Dalton, seorang agen sepak bola elite yang menjadi pusat cerita.

Tak hanya Damian Lewis dan Ronaldo, serial ini juga menghadirkan nama besar lainnya. Legenda Arsenal, Thierry Henry, dikabarkan ikut ambil bagian dalam proyek tersebut. Kehadiran dua ikon sepak bola dunia diyakini menjadi daya tarik utama bagi para pecinta olahraga maupun penonton serial televisi.

Menurut sumber dari industri hiburan, Day 1s diprediksi bakal menarik perhatian berbagai platform streaming karena menggabungkan nama-nama besar dari dunia sepak bola dan perfilman.