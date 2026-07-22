Aktivitas Instagram Cristiano Ronaldo Picu Perdebatan Terkait Dugaan Keberpihakan FIFA kepada Argentina

Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi (Bein Sports)
JawaPos.com – Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan setelah akun Instagram terverifikasinya memberikan tanda suka pada sebuah unggahan yang mengklaim FIFA membantu Argentina mencapai final Piala Dunia FIFA 2026.
Dilansir dari laman Bei Sports pada Rabu (22/7), Aktivitas tersebut memicu perdebatan luas di media sosial dan memunculkan berbagai spekulasi mengenai pandangan sang pemain.
Hingga kini, Ronaldo belum memberikan penjelasan atau tanggapan resmi terkait interaksi tersebut.
Unggahan yang mendapat tanda suka dari Ronaldo mempertanyakan perjalanan Argentina menuju partai final. Dalam unggahan itu disebutkan bahwa tim asuhan Lionel Scaloni seharusnya telah tersingkir pada babak sebelumnya.
Klaim tersebut kemudian memicu kembali perdebatan antara pendukung Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di berbagai platform media sosial.
Meski demikian, hingga saat ini tidak terdapat bukti publik yang menunjukkan bahwa FIFA memberikan perlakuan khusus kepada Argentina selama turnamen berlangsung. Sejumlah keputusan wasit memang sempat menjadi bahan perdebatan, tetapi tidak ada bukti kredibel yang mendukung tuduhan tersebut.
Karena itu, banyak pihak menilai tanda suka Ronaldo lebih memicu kontroversi daripada menguatkan sebuah fakta.
Di tengah polemik tersebut, Lionel Messi memperoleh dukungan dari Ángel Di María melalui media sosial. Mantan rekan setimnya itu menyebut Messi sebagai pemain terbaik sepanjang masa dan menyampaikan apresiasi atas kontribusinya bagi sepak bola Argentina.
Dukungan tersebut menjadi salah satu bentuk penghormatan kepada Messi setelah kembali membawa Argentina mencapai final Piala Dunia.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh
Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya