Aktivitas Instagram Cristiano Ronaldo Picu Perdebatan Terkait Dugaan Keberpihakan FIFA kepada Argentina

JawaPos.com – Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan setelah akun Instagram terverifikasinya memberikan tanda suka pada sebuah unggahan yang mengklaim FIFA membantu Argentina mencapai final Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman Bei Sports pada Rabu (22/7), Aktivitas tersebut memicu perdebatan luas di media sosial dan memunculkan berbagai spekulasi mengenai pandangan sang pemain.

Hingga kini, Ronaldo belum memberikan penjelasan atau tanggapan resmi terkait interaksi tersebut.

Unggahan yang mendapat tanda suka dari Ronaldo mempertanyakan perjalanan Argentina menuju partai final. Dalam unggahan itu disebutkan bahwa tim asuhan Lionel Scaloni seharusnya telah tersingkir pada babak sebelumnya.

Klaim tersebut kemudian memicu kembali perdebatan antara pendukung Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di berbagai platform media sosial.

Meski demikian, hingga saat ini tidak terdapat bukti publik yang menunjukkan bahwa FIFA memberikan perlakuan khusus kepada Argentina selama turnamen berlangsung. Sejumlah keputusan wasit memang sempat menjadi bahan perdebatan, tetapi tidak ada bukti kredibel yang mendukung tuduhan tersebut.

Karena itu, banyak pihak menilai tanda suka Ronaldo lebih memicu kontroversi daripada menguatkan sebuah fakta.

Di tengah polemik tersebut, Lionel Messi memperoleh dukungan dari Ángel Di María melalui media sosial. Mantan rekan setimnya itu menyebut Messi sebagai pemain terbaik sepanjang masa dan menyampaikan apresiasi atas kontribusinya bagi sepak bola Argentina.