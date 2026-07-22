Cristiano Ronaldo hingga Kevin De Bruyne Masuk Worst XI Piala Dunia 2026 Versi Globo

JawaPos.com – Piala Dunia 2026 di Amerika Utara menghadirkan banyak penampilan gemilang, turnamen ini juga menyisakan sejumlah pemain yang dinilai gagal memenuhi ekspektasi.

Setelah Spanyol keluar sebagai juara, media Brasil Globo merilis daftar Worst XI atau sebelas pemain dengan performa paling mengecewakan sepanjang kompetisi.

Dikutip dari The Chosun, lini depan, nama Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama. Penyerang Portugal itu dinilai tampil jauh di bawah ekspektasi meski sempat mencetak tiga gol selama turnamen.

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Setelah menjalani laga pembuka yang buruk melawan Kongo, Ronaldo mencetak dua gol ke gawang Uzbekistan dan menambah satu gol lewat penalti pada babak 32 besar menghadapi Kroasia.

Ia gagal memberikan dampak berarti saat menghadapi Spanyol dan dinilai tampil inkonsisten sepanjang turnamen.

Bersama Ronaldo, Luis Díaz (Kolombia) dan Florian Wirtz (Jerman) juga masuk dalam daftar penyerang terburuk.

Sektor lini tengah diisi nama-nama besar seperti Kevin De Bruyne, Federico Valverde, Vitinha, dan Casemiro.

Globo menilai De Bruyne terlalu lambat dalam mengambil keputusan, bahkan menyebut permainan Belgia justru lebih hidup ketika sang gelandang tidak berada di lapangan.

Valverde disebut sebagai salah satu bintang yang paling mengecewakan, sementara Vitinha gagal menunjukkan performa impresif seperti saat membela Paris Saint-Germain dan beberapa kali ditarik keluar lebih awal.