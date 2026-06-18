Top Skor Sementara Piala Dunia 2026: Messi Puncaki Daftar dengan 3 Gol

JawaPos.com - Pemain tim nasional Argentina Lionel Messi memimpin daftar pencetak gol terbanyak pekan pertama Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan tiga gol, dikutip dari ANTARA.

Torehan tiga gol ini dicatatkan Messi setelah ia mengantarkan negaranya menang 3-0 atas Aljazair pada laga perdana Grup J di Stadion Kansas City, Kansas, Rabu WIB.

Ia pun mencetak hattrick untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Selain membawanya memimpin daftar top skor, catatan ini juga membuatnya menyamai rekor Miroslav Klose dari Jerman sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia dengan koleksi 16 gol.

Hattrick Messi tak mampu dilewati pemain-pemain lain yang memainkan laga terakhir pekan pertama bersama timnya masing-masing pada Kamis.

Terbaru, torehan dua gol Harry Kane dalam kemenangan Inggris atas Kroasia dengan skor 4-2 pada Kamis hanya menyamai gol milik Kylian Mbappe dan Erling Haaland yang mengantarkan negaranya memetik tiga poin pada Rabu.

Selain Kane, Mbappe, dan Haaland, pencetak dua gol di Piala Dunia adalah Folarin Balogun dari Amerika Serikat, yang membawa negaranya mengalahkan Paraguay 4-1 dari Grup D di laga pembuka pada Sabtu.

Setelah Balogun, dwigol di Piala Dunia 2026 diukir Kai Havertz saat Jerman menggulung Curacao 7-1 dari Grup E pada Senin. Tak lama setelah Havertz, catatan yang sama dicatatkan oleh Yasin Ayari yang membawa Swedia menang 5-1 atas Tunisia di Grup F.

Pada Selasa, Elijah Just dari Selandia Baru mengikuti jejak pemain-pemain di atas ketika negaranya bermain imbang 2-2 menghadapi Iran di Grup G.