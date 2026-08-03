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Risma Azzah Fatin
Selasa, 4 Agustus 2026 | 00.30 WIB

Inter Miami Kembali Mengincar Kevin De Bruyne untuk Berduet dengan Lionel Messi

Kevin De Bruyne (Bein Sports) - Image

Kevin De Bruyne (Bein Sports)

JawaPos.com – Inter Miami kembali dikabarkan berminat merekrut Kevin De Bruyne pada bursa transfer musim panas ini.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (3/8), Klub Major League Soccer (MLS) tersebut ingin memperkuat skuad yang telah dihuni Lionel Messi, Luis Suárez, dan Rodrigo De Paul. Apabila transfer terwujud, De Bruyne berpeluang menjadi rekan setim Messi di Inter Miami.

Menurut laporan jurnalis Nicolò Schira, Inter Miami telah menghidupkan kembali minatnya terhadap gelandang asal Belgia tersebut.

Klub asal Florida itu sebenarnya sudah mencoba merekrut De Bruyne pada musim panas 2025, tetapi sang pemain memilih tetap melanjutkan karier di Eropa. Kini, peluang kepindahannya ke MLS disebut kembali terbuka setelah menjalani musim yang kurang memuaskan bersama Napoli.

Selain Inter Miami, Chicago Fire dan San Diego FC juga dikabarkan terus memantau situasi De Bruyne. Persaingan mendapatkan tanda tangan mantan gelandang Manchester City itu diperkirakan akan berlangsung ketat hingga penutupan bursa transfer.

Meski demikian, Inter Miami disebut siap kembali mengajukan pendekatan untuk meyakinkan pemain berusia 35 tahun tersebut.

Kehadiran De Bruyne dinilai akan menambah kualitas lini tengah Inter Miami berkat kemampuan mengatur tempo permainan dan menciptakan peluang. Kombinasinya dengan visi permainan Lionel Messi diyakini dapat membentuk salah satu duet kreatif terbaik di MLS.

Hingga kini belum ada kesepakatan resmi, tetapi peluang De Bruyne bergabung dengan Inter Miami masih terbuka lebar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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