Wasit Final Piala Dunia FIFA 2026 Akhirnya Buka Suara Mengenai Sikap Lionel Messi

JawaPos.com – Wasit final Piala Dunia 2026, Slavko Vinčić, akhirnya angkat bicara mengenai perilaku Lionel Messi selama pertandingan antara Argentina dan Spanyol.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (31/7), Pernyataan itu disampaikan beberapa hari setelah ia mengumumkan pensiun dari dunia perwasitan internasional. Vinčić menegaskan Messi menunjukkan sikap yang patut dicontoh sepanjang laga berlangsung.

Menurut Vinčić, kapten Argentina tersebut selalu menghormati setiap keputusan wasit meskipun pertandingan berlangsung dengan tensi tinggi. Ia juga menilai Messi mampu mengendalikan emosi serta tidak melakukan protes secara berlebihan di lapangan.

Bagi Vinčić, sikap tersebut mencerminkan kepemimpinan yang positif selama pertandingan berlangsung.

Sebelum laga dimulai, tim wasit telah mempelajari karakteristik permainan dan respons emosional para pemain dari Argentina maupun Spanyol. Persiapan itu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai situasi yang mungkin terjadi selama pertandingan.

Meski demikian, Vinčić mengakui tidak ada persiapan yang mampu memprediksi seluruh dinamika dalam sebuah final Piala Dunia.

Vinčić menilai keberhasilan tim wasit terlihat dari minimnya perdebatan mengenai keputusan-keputusan yang diambil setelah pertandingan usai. Ia juga memberikan apresiasi kepada para asisten wasit, Tomaž Klančnik dan Andraž Kovačič, atas kerja sama yang terjalin selama bertahun-tahun.