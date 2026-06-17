Pemain Jepang Beri Penghormatan untuk Wataru Endo yang Pensiun dari Timnas

JawaPos.com - Para pemain Jepang memberikan penghormatan emosional kepada Wataru Endo setelah hasil imbang 2-2 melawan Belanda di Piala Dunia 2026.
Melansir Liverpool.com, sesaat setelah peluit panjang berbunyi, skuad Samurai Biru berkumpul sambil mengangkat jersey milik sang mantan kapten sebagai tanda penghargaan atas jasa-jasanya untuk tim nasional.
Gelandang Liverpool berusia 33 tahun itu sebelumnya terpaksa mengundurkan diri dari Piala Dunia hanya beberapa jam sebelum turnamen dimulai akibat cedera.
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Endo telah berusaha keras memulihkan kondisi sejak mengalami cedera pada Februari lalu saat pertandingan melawan Sunderland, tetapi upayanya belum cukup untuk membuatnya pulih tepat waktu.
Tak hanya mundur dari turnamen, Endo juga mengumumkan bahwa dirinya mengakhiri karier internasionalnya bersama Jepang, menutup perjalanan panjang yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade.
Dalam pertandingan melawan Belanda, Jepang menunjukkan semangat juang yang menjadi ciri khas mereka. Tim asuhan Hajime Moriyasu dua kali berhasil bangkit dari ketertinggalan untuk memaksakan hasil imbang 2-2.
Belanda sempat unggul lebih dulu melalui sundulan Virgil van Dijk yang memanfaatkan umpan silang Ryan Gravenberch.
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Meski trio pemain Liverpool di kubu Oranje tampil cukup baik dan Cody Gakpo beberapa kali merepotkan pertahanan Jepang, keunggulan itu tak mampu dipertahankan hingga akhir.
Keito Nakamura membawa Jepang menyamakan skor menjadi 1-1. Belanda kembali memimpin lewat gol Crysencio Summerville, yang lagi-lagi lahir dari assist Gravenberch.
Namun Jepang menolak menyerah dan Daichi Kamada memastikan laga berakhir imbang setelah mencetak gol penyeimbang kedua bagi Samurai Biru.
Empat hari sebelum pertandingan tersebut, Endo telah menyampaikan pesan perpisahan yang menyentuh melalui media sosial.
"Seperti yang diumumkan, saya akan mengundurkan diri dari skuad Piala Dunia," tulis Endo.
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