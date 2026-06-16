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M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 17 Juni 2026 | 02.10 WIB

Alasan Suporter Jepang Selalu Membersihkan Stadion Usai Menonton di Stadion Piala Dunia 2026

Budaya unik suporter Timnas Jepang bersih-bersih tribun usai laga. (@FIFAcom/X) - Image

Budaya unik suporter Timnas Jepang bersih-bersih tribun usai laga. (@FIFAcom/X)

JawaPos.com - Di tengah gegap gempita Piala Dunia 2026, ada satu pemandangan yang kembali menarik perhatian dunia. Bukan gol spektakuler atau selebrasi meriah, melainkan aksi para pendukung Jepang yang dengan sukarela membersihkan area tribun setelah pertandingan selesai.

Baik tim Samurai Biru menang, kalah, maupun bermain imbang, para suporter tetap melakukan hal yang sama. Dengan membawa kantong sampah berwarna biru, mereka memungut botol minuman, bungkus makanan, hingga berbagai sampah yang tertinggal di sekitar tempat duduk mereka.

Tradisi ini bukanlah sesuatu yang baru. Dunia sepak bola sudah beberapa kali dibuat kagum oleh kebiasaan yang terus dipertahankan oleh para pendukung Jepang di berbagai turnamen internasional.

Berasal dari Filosofi Jepang

Melansir The Sporting News, kebiasaan tersebut berkaitan dengan sebuah peribahasa Jepang:

"Tatsu tori ato wo nigosazu."

Ungkapan itu secara harfiah berarti:

"Seekor burung tidak meninggalkan apa pun."

Maknanya adalah seseorang sebaiknya meninggalkan suatu tempat dalam keadaan bersih dan rapi seperti saat pertama kali datang. Filosofi tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jepang selama bertahun-tahun.

Dengan kata lain, para suporter Jepang tidak menganggap membersihkan stadion sebagai sesuatu yang luar biasa. Bagi mereka, hal itu merupakan bentuk tanggung jawab dan penghormatan terhadap tempat yang mereka gunakan.

Editor: Banu Adikara
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