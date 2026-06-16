Alasan Suporter Jepang Selalu Membersihkan Stadion Usai Menonton di Stadion Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Di tengah gegap gempita Piala Dunia 2026, ada satu pemandangan yang kembali menarik perhatian dunia. Bukan gol spektakuler atau selebrasi meriah, melainkan aksi para pendukung Jepang yang dengan sukarela membersihkan area tribun setelah pertandingan selesai.

Baik tim Samurai Biru menang, kalah, maupun bermain imbang, para suporter tetap melakukan hal yang sama. Dengan membawa kantong sampah berwarna biru, mereka memungut botol minuman, bungkus makanan, hingga berbagai sampah yang tertinggal di sekitar tempat duduk mereka.

Tradisi ini bukanlah sesuatu yang baru. Dunia sepak bola sudah beberapa kali dibuat kagum oleh kebiasaan yang terus dipertahankan oleh para pendukung Jepang di berbagai turnamen internasional.

Berasal dari Filosofi Jepang Melansir The Sporting News, kebiasaan tersebut berkaitan dengan sebuah peribahasa Jepang:

"Tatsu tori ato wo nigosazu."

Ungkapan itu secara harfiah berarti:

"Seekor burung tidak meninggalkan apa pun."

Maknanya adalah seseorang sebaiknya meninggalkan suatu tempat dalam keadaan bersih dan rapi seperti saat pertama kali datang. Filosofi tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jepang selama bertahun-tahun.