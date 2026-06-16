Sambil Menangis, Hajime Moriyasu Minta Maaf kepada Wataru Endo yang Pensiun dari Timnas Jepang

JawaPos.com - Keputusan pahit mewarnai persiapan Jepang menuju Piala Dunia 2026. Pelatih Samurai Biru, Hajime Moriyasu, mengungkapkan penyesalannya sambil menahan tangis setelah keputusan yang diambilnya berujung pada pensiunnya Wataru Endo dari tim nasional Jepang.

Endo sebelumnya berjuang keras memulihkan kondisi usai menjalani operasi kaki. Gelandang Liverpool berusia 33 tahun itu bahkan berhasil masuk ke dalam skuad Jepang untuk Piala Dunia 2026 dan telah bergabung bersama tim.

Namun, setelah melalui berbagai pertimbangan, Moriyasu bersama staf medis memutuskan bahwa kondisi sang pemain belum cukup ideal untuk tampil di turnamen tersebut. Keputusan itu membuat Endo harus dicoret dari skuad, sebelum akhirnya sang kapten memutuskan mengakhiri perjalanan internasionalnya.

Moriyasu Akui Keputusan Itu Berasal dari Dirinya Melansir This Is Anfield, dalam konferensi pers menjelang laga pembuka Grup F melawan Belanda, Moriyasu menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan tanggung jawabnya.

“Secara keseluruhan, saya dan staf medis sepakat bahwa akan sulit baginya untuk bermain dengan performa 100 persen,” ujar Moriyasu.

“Berdasarkan pengamatan saya sendiri terhadap rehabilitasinya, saya membuat penilaian itu.”

Pelatih berusia 57 tahun itu mengaku tidak sempat memikirkan bagaimana reaksi Endo ketika menyampaikan kabar buruk tersebut.

“Saya tidak punya waktu untuk mengantisipasi reaksinya ketika saya memberi tahu dia bahwa dia tidak akan menjadi bagian dari tim.”