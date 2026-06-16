Winger Timnas Indonesia Siap Berkarir di Eropa! Adrian Wibowo Resmi Dipinjamkan ke tim Liga Austria FC Wacker

Aksi Adrian Wibowo bersama Los Angeles FC. (Dok. Adrian Wibowo)
JawaPos.com - Kabar baik datang untuk perkembangan pemain muda Indonesia di kancah internasional.
Winger Timnas Indonesia, Adrian Wibowo, dipastikan akan melanjutkan kariernya di Eropa setelah resmi bergabung dengan FC Wacker, klub yang berkompetisi di kasta kedua Liga Austria, dengan status pinjaman dari Los Angeles FC (LAFC).
Kepastian tersebut muncul setelah nama Adrian Wibowo tercantum dalam skuad FC Wacker untuk musim 2026/2027.
Pemain berusia 20 tahun itu akan menjalani tantangan baru di sepak bola Eropa setelah sebelumnya berkembang bersama sistem akademi dan tim muda LAFC di Amerika Serikat.
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Transfer ini dinilai sebagai langkah strategis bagi perkembangan karier Adrian. FC Wacker sendiri baru saja meraih promosi ke Liga 2 Austria setelah tampil impresif di kompetisi kasta ketiga musim lalu. Dengan status sebagai tim promosi, peluang bermain secara reguler bagi pemain muda dinilai cukup terbuka.
Kerja sama antara FC Wacker dan LAFC juga menjadi salah satu faktor yang mempermudah proses kepindahan ini.
Kedua klub diketahui memiliki hubungan kemitraan yang sudah terjalin dalam beberapa tahun terakhir.
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Melalui kerja sama tersebut, LAFC kerap menempatkan pemain muda potensialnya di Austria guna mendapatkan pengalaman kompetitif dan menit bermain yang lebih banyak.
Bagi Adrian Wibowo, kesempatan ini bisa menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas permainan.
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