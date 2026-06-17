Klasemen Sementara Grup I Piala Dunia 2026: Norwegia di Puncak, Prancis Kedua

Timnas Norwegia. (Erling Haaland)
JawaPos.com - Empat tim yang menghuni Grup I telah memainkan pertandingan pertamanya di Piala Dunia 2026. Norwegia yang baru saja bantai Irak sukses menjadi pemuncak klasemen sementara Grup I.
Norwegia tampil melawan Irak di Boston Stadium, Amerika Serikat, Rabu (17/6/2026) pagi WIB. Tim berjuluk Landslaget itu menang meyakinkan dengan skor akhir 4-1.
Gol-gol kemenangan tim berjulukkan Landslaget itu dicetak oleh brace Erling Haaland (29’, 43’), Leo Ostigard (76’), dan gol bunuh diri Aymen Hussein (90+6’). Sementara satu gol Irak disumbang oleh Aymen Hussein di menit ke-39.
Hasil ini, praktis membuat Norwegia mendapatkan tiga poin. Hasil yang sangat manis tentunya, karena armada Stale Solbakken menjaga asa untuk lolos ke fase gugur alias babak 32 besar.
Sementara itu, pertandingan Grup I lain mempertemukan Prancis kontra Senegal. Duel tersebut berlangsung di Stadion MetLife, Rabu (17/6) dini hari WIB.
Prancis yang menjadi salah satu favorit juara berhasil meunjukkan kualitasnya. Skuad berjuluk Les Bleus itu menang atas Senegal dengan skor 3-1.
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Gol-gol kemenangan Prancis dicetak lewat brace Kylian Mbappe (66’, 90+6’) dan Bradley Barcola (62’). Sementara satu gol Senegal disumbang oleh Ibrahim Mbaye (90+5’).
Dengan demikian, Prancis dan Norwegia sama-sama mengoleksi tiga poin. Tapi, Erling Haaland cs berhak memimpin klasemen sementara Grup I Piala Dunia 2026. Sementara Les Bleus di urutan kedua, diikuti Senegal dan Irak.
Selanjutnya, Prancis akan berjumpa Irak dan Norwegia bersua Senegal. Kedua pertandingan tersebut berlangsung pada hari yang sama, Selasa (23/6) mendatang. Yang jelas, matchday kedua menjadi laga krusial bagi masing-masing tim untuk menjaga asa lolos ke babak gugur.
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