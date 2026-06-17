Profil Erling Haaland! Man of the Match Irak vs Norwegia di Piala Dunia 2026

Erling Haaland merayakan gol saat membawa Norwegia menang 4-1 atas Irak dan terpilih sebagai Player of the Match di Piala Dunia 2026. (FIFA)
JawaPos.com — Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan Norwegia saat mengalahkan Irak 4-1 pada laga perdana Grup Piala Dunia 2026, Rabu (17/6/2026).
Penyerang Manchester City itu mencetak dua gol, mengukir gol pertamanya di putaran final Piala Dunia, sekaligus dinobatkan sebagai Player of the Match berkat performa dominan sepanjang pertandingan.
Kemenangan telak tersebut memberi modal penting bagi Norwegia dalam persaingan fase grup.
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Di tengah tekanan laga pembuka, Haaland tampil sebagai pembeda dengan ketajaman yang selama ini membuatnya dikenal sebagai salah satu striker terbaik dunia.
Mengapa Erling Haaland Jadi Pemain Terbaik Irak vs Norwegia?
Erling Haaland layak menyandang predikat Man of the Match berkat kontribusi langsung terhadap kemenangan Norwegia atas Irak.
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Penyerang berusia 25 tahun itu mencetak dua dari empat gol timnya dan menjadi ancaman konstan bagi lini pertahanan lawan.
Sejak menit awal, Haaland menunjukkan insting predatornya di depan gawang.
Pergerakan tanpa bola, kemampuan membuka ruang, dan penyelesaian akhir yang klinis membuat para pemain belakang Irak kesulitan mengawalnya sepanjang pertandingan.
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