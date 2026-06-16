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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 17 Juni 2026 | 01.26 WIB

Prediksi Irak vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Singa Mesopotamia Hadang Erling Haaland cs

Putros saat membela Timnas Irak. (Dok. Frans Putros) - Image

Putros saat membela Timnas Irak. (Dok. Frans Putros)

JawaPos.com - Timnas Irak akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Norwegia pada laga pembuka Grup I yang berlangsung di Boston Stadium, Rabu (17/6/2026) pukul 05.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi salah satu duel menarik karena mempertemukan tim yang datang dari latar belakang berbeda, baik dari segi pengalaman maupun kualitas skuad.

Norwegia melangkah ke putaran final dengan status sebagai salah satu tim yang tampil impresif sepanjang kualifikasi.

Sementara itu, Irak kembali tampil di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melalui perjuangan panjang untuk memastikan tiket ke Amerika Utara.

Bagi Irak, kehadiran di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah. Setelah sekian lama absen dari turnamen terbesar sepak bola dunia, tim berjuluk Singa Mesopotamia itu akhirnya kembali mendapat kesempatan bersaing dengan negara-negara terbaik dunia. Namun, ujian pertama yang menanti tidak bisa dikatakan mudah.

Norwegia datang dengan kepercayaan diri tinggi berkat performa konsisten dalam beberapa tahun terakhir.

Tim asuhan Stale Solbakken memiliki kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda yang kini bermain di level tertinggi sepak bola Eropa.

Nama seperti Martin Odegaard, Alexander Sorloth, hingga Erling Haaland menjadi modal besar bagi wakil Skandinavia tersebut.

Sosok Haaland diprediksi akan menjadi perhatian utama dalam pertandingan ini. Penyerang yang dikenal memiliki kemampuan mencetak gol luar biasa itu diharapkan menjadi ujung tombak serangan Norwegia.

Editor: Banu Adikara
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