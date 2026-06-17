Hasil Piala Dunia 2026: Norwegia Bantai Irak, Erling Haaland Cetak Brace

JawaPos.com - Norwegia menang meyakinkan atas Irak dengan skor 4-1 di laga pertama Grup I Piala Dunia 2026. Laga tersebut berlangsung di Boston Stadium, Amerika Serikat, Rabu (17/6/2026) pagi WIB.

Landslaget -julukan Timnas Norwegia- tampil impresif dalam laga tersebut. Gol-gol kemenangan mereka dicetak oleh brace Erling Haaland, Leo Skiri Ostigard, dan gol bunuh diri Aymen Hussein. Sementara satu gol Irak dicetak oleh Aymen Hussein.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama

Irak sejatinya memulai laga dengan baik. Pressing yang dilakukan tim berjuluk Singa Mesopotamia itu sukses membuat Norwegia kerepotan di menit-menit awal.

Hanya saja, Norwegia sukses membuka keran golnya lebih dulu pada menit ke-29 lewat Erling Haaland. Ini sekaligus menjadi gol perdana Haaland di ajang Piala Dunia.

Berselang 10 menit, Irak berhasil menyamakan kedudukan lewat tandukan Aymen Hussein. Hussein membawa skuad Singa Mesopotamia imbang 1-1 setelah memanfaatkan umpan dari Amir Al-Ammari.

Meski demikian, Norwegia tidak butuh waktu lama untuk mengembalikan keunggulan. Haaland lagi-lagi mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-43. Alhasil, Norwegia unggul sementara 2-1 atas Irak di babak pertama.

Babak Kedua