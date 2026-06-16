Prediksi Iraq vs Norwegia: Giliran Erling Haaland Menulis Sejarah, Setelah Alfie pada Piala Dunia 1994

JawaPos.com – Tiga puluh dua tahun setelah Alf-Inge ”Alfie” Haaland tampil bersama Norwegia di Piala Dunia 1994, giliran putranya, Erling Haaland, menjalani debut serupa. Kesempatan itu tiba saat Norwegia menghadapi laga pembuka grup I Piala Dunia 2026 melawan Iraq di Gillette Stadium, Foxborough, dini hari nanti (siaran langsung TVRI Sport pukul 05.00 WIB).

Bedanya, Erling datang dengan ekspektasi jauh lebih besar. Dia menjadi tokoh utama di balik kembalinya Norwegia ke Piala Dunia setelah penantian 28 tahun. Bomber Manchester City itu berhasil melesakkan 16 gol dalam delapan pertandingan kualifikasi. Norwegia pun menyapu bersih seluruh laga dengan torehan 37 gol dan hanya kebobolan lima kali.

Erling menyadari besarnya tekanan yang dia hadapi. ”Ada banyak tekanan terhadap saya, tetapi saya menyukai tekanan itu. Kalau saya bukan Erling Haaland, saya juga akan memberikan tekanan besar kepada Erling Haaland,” kata peraih tiga kali Golden Boot Premier League itu seperti dikutip Reuters.

Rumor Putus, Tetap Fokus Namun, di tengah persiapan menuju Piala Dunia, kehidupan pribadi Erling jadi sorotan. Beberapa media menyebut hubungannya dengan sang kekasih, Isabel Haugseng Johansen, telah berakhir. Meski begitu, hingga kini belum ada konfirmasi dari kedua belah pihak.

Erling memilih tidak menanggapi spekulasi tersebut. Lewat media sosial, dia justru mengunggah foto bersama rekan-rekan setimnya di tim nasional dengan pesan singkat: ”All focus on the World Cup (Semua fokus ke Piala Dunia)”.

Beberapa hari sebelum menghadapi Iraq, Haaland bersama skuad Norwegia juga menyempatkan diri menonton playoff Stanley Cup (NHL) antara Carolina Hurricanes versus Vegas Golden Knights. Dikutip dari BBC Sport, dia tampak santai melambaikan tangan ke arah penonton dan mengenakan jersey Hurricanes bernomor sembilan.

Cari Cara Hentikan Haaland Sementara itu, Iraq bakal kembali tampil di Piala Dunia untuk kali pertama sejak 1986. Namun, ada satu sosok yang tak asing dengan atmosfer turnamen empat tahunan tersebut, yakni pelatih Graham Arnold. Sebelumnya, sosok 62 tahun itu sukses membawa Australia mencapai babak 16 besar Piala Dunia 2022.

Menghadapi Norwegia, Arnold langsung mendapat tugas berat. Yakni, meredam salah satu penyerang paling tajam di dunia.

”Kalau kami bisa menempatkan lima pemain untuk menjaga Erling Haaland, mungkin kami punya peluang,” ujarnya kepada saluran televisi Norwegia, TV 2.