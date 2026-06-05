Agen Erling Haaland Langsung Hubungi Florentino Perez, Bantah Janji Kampanye Enrique Riquelme

Erling Haaland meluapkan kekecewaannya setelah Manchester City gagal mempertahankan gelar Liga Inggris dan harus melihat Arsenal menjadi juara. (ig @erling)
JawaPos.com - Saga Erling Haaland dan pemilihan presiden Real Madrid terus menghadirkan drama baru. Setelah namanya dijadikan bagian utama dari janji kampanye Enrique Riquelme, kini kubu sang pemain disebut turun tangan secara langsung untuk mengklarifikasi situasi.
Melansir akun X the Madrid Zone, agen Haaland, Rafaela Pimenta, menghubungi Florentino Perez secara pribadi setelah berbagai klaim mengenai masa depan striker Manchester City itu menjadi perbincangan hangat di Spanyol.
Langkah tersebut dilakukan untuk meluruskan informasi yang beredar dan memastikan tidak ada kesalahpahaman terkait posisi Haaland dalam isu yang berkembang selama kampanye pemilihan presiden Real Madrid.
Kontroversi bermula ketika kandidat presiden Real Madrid, Enrique Riquelme, secara terbuka menyatakan bahwa Haaland akan bergabung dengan Los Blancos apabila dirinya memenangkan pemilihan.
Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian karena terkesan menunjukkan bahwa sudah ada komunikasi atau kesepakatan tertentu di balik layar.
Riquelme bahkan menjadikan transfer Haaland sebagai salah satu janji utama dalam kampanyenya untuk merebut kursi presiden klub. Namun tak lama setelah pernyataan itu viral, respons dari kubu Haaland datang dengan cepat.
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Ayah Haaland, Alfie Haaland, bersama agen sang pemain, Rafaela Pimenta, segera memberikan klarifikasi yang membantah adanya kesepakatan seperti yang diklaim.
Mereka berusaha meredam spekulasi yang berkembang dan menegaskan bahwa tidak ada perjanjian apa pun yang telah dibuat dengan pihak Riquelme. Meski demikian, kisahnya ternyata tidak berhenti sampai di situ.
Laporan terbaru menyebut bahwa Rafaela Pimenta kemudian melakukan kontak langsung dengan Florentino Perez.
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